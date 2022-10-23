https://sputnikarabic.ae/20221023/زيلينسكي-يدعو-العالم-إلى-شن-ضربة-على-الكرملين-1069371029.html
زيلينسكي يدعو العالم إلى شن ضربة على الكرملين
زيلينسكي يدعو العالم إلى شن ضربة على الكرملين
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مقابلة مع وسائل الإعلام الكندية أنه في حالة مهاجمة روسيا "مركز اتخاذ القرار" في شارع بانكوفا، حيث يقع مكتب رئيس... 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T08:59+0000
2022-10-23T08:59+0000
2022-10-23T09:00+0000
فلاديمير زيلينسكي
أخبار أوكرانيا
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وقال زيلينسكي في مقابلة مع قناتي التلفزيون الكنديتين "سي تي في" و"سي بي سي": "في حال توجيه ضربة على مراكز اتخاذ القرار في كييف، ينبغي على دول العالم الرد بضربة مماثلة على الكرملين".وأضاف زيلينسكي أنه في الوقت نفسه لا يهم ما إذا كانت أوكرانيا دولة من دول الناتو أم لا.في غضون ذلك، عبّر سكان بريطانيا، الذين قرأوا صحيفة "صن"، عن غضبهم من مثل هذا التصريح الصادر عن رئيس أوكرانيا.وعلق المستخدم بيلزيمارك: "هل يمكن إبعادنا عن هذا؟".وكتب لاري: "حسنًا، شكرًا لمحاولة إطلاق العنان لمحرقة نووية!".من جانبه، القارئ غاستليون عبّر عن سخطه من بيان زيلينسكي، وكتب: "هذا الرجل... يحاول بدء حرب عالمية ثالثة" و"يقول دائمًا إن على الغرب أن يفعل ذلك، وعلى الغرب أن يفعل ذلك".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير زيلينسكي, أخبار أوكرانيا
فلاديمير زيلينسكي, أخبار أوكرانيا
زيلينسكي يدعو العالم إلى شن ضربة على الكرملين
08:59 GMT 23.10.2022 (تم التحديث: 09:00 GMT 23.10.2022) تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مقابلة مع وسائل الإعلام الكندية أنه في حالة مهاجمة روسيا "مركز اتخاذ القرار" في شارع بانكوفا، حيث يقع مكتب رئيس أوكرانيا، سيتعين على العالم الرد على الكرملين.
وقال زيلينسكي في مقابلة مع قناتي التلفزيون الكنديتين "سي تي في" و"سي بي سي": "في حال توجيه ضربة على مراكز اتخاذ القرار في كييف، ينبغي على دول العالم الرد بضربة مماثلة على الكرملين".
وأضاف زيلينسكي أنه في الوقت نفسه لا يهم ما إذا كانت أوكرانيا دولة من دول الناتو أم لا.
في غضون ذلك، عبّر سكان بريطانيا، الذين قرأوا صحيفة "صن"، عن غضبهم من مثل هذا التصريح الصادر عن رئيس أوكرانيا.
وعلق المستخدم بيلزيمارك: "هل يمكن إبعادنا عن هذا؟".
وكتب لاري: "حسنًا، شكرًا لمحاولة إطلاق العنان لمحرقة نووية!".
من جانبه، القارئ غاستليون عبّر عن سخطه من بيان زيلينسكي، وكتب: "هذا الرجل... يحاول بدء حرب عالمية ثالثة" و"يقول دائمًا إن على الغرب أن يفعل ذلك، وعلى الغرب أن يفعل ذلك".