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https://sputnikarabic.ae/20221023/ساركوزي-يقول-إن-المفوضية-الأوروبية-تتجاوز-التفويض-بالتدخل-في-إمدادات-الأسلحة-الأوكرانية-1069379859.html
ساركوزي يقول إن المفوضية الأوروبية تتجاوز التفويض بالتدخل في إمدادات الأسلحة ‏الأوكرانية
ساركوزي يقول إن المفوضية الأوروبية تتجاوز التفويض بالتدخل في إمدادات الأسلحة ‏الأوكرانية
قال الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، اليوم الأحد، إن "قضايا السياسة الخارجية وإمدادات الأسلحة ‏لأوكرانيا تتجاوز تفويض المفوضية الأوروبية، وهي منظمة... 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T13:12+0000
2022-10-23T13:12+0000
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باريس - سبوتنيك. وقال في تصريحات لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية: "بادئ ذي بدء، المفوضية الأوروبية هي مؤسسة سياسية، أنا لا أفهم بموجب أي مادة من الاتفاقيات الأوروبية يمكن أن تبرر رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اختصاصها فيما يتعلق بشراء الأسلحة والسياسة الخارجية؟".وأكد ساركوزي أن "الاتحاد الأوروبي يجب أن يحرص على عدم إثارة التصعيد العسكري في أوكرانيا".وقال الرئيس الفرنسي السابق: "الشيء الوحيد الذي يسمعه الأوروبيون اليوم هو تخصيص مليارات إضافية لشراء الأسلحة، والمزيد من الأسلحة، والمزيد من القتلى، نحن رهائن لسوء التقدير والتمجيد والانزعاج والأعمال الطائشة، نحن نتأرجح على حافة الهاوية".وكان رئيس المفوضية الأوروبية، أعلن يوم الجمعة الماضي، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم مواصلة تمويل أوكرانيا في عام 2023، ويخطط لتخصيص ما يصل إلى 17.7 مليار دولار أمريكي.
https://sputnikarabic.ae/20220916/رئيس-المفوضية-الأوروبية-يجب-على-الاتحاد-الأوروبي-أن-يزود-أوكرانيا-بالدبابات-1067805524.html
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أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم

ساركوزي يقول إن المفوضية الأوروبية تتجاوز التفويض بالتدخل في إمدادات الأسلحة ‏الأوكرانية

13:12 GMT 23.10.2022
© AP Photo / Thibault Camusنيكولا ساركوزى
نيكولا ساركوزى - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2022
نيكولا ساركوزى
© AP Photo / Thibault Camus
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قال الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، اليوم الأحد، إن "قضايا السياسة الخارجية وإمدادات الأسلحة ‏لأوكرانيا تتجاوز تفويض المفوضية الأوروبية، وهي منظمة سياسية في الأساس".‏
باريس - سبوتنيك. وقال في تصريحات لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية: "بادئ ذي بدء، المفوضية الأوروبية هي مؤسسة سياسية، أنا لا أفهم بموجب أي مادة من الاتفاقيات الأوروبية يمكن أن تبرر رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اختصاصها فيما يتعلق بشراء الأسلحة والسياسة الخارجية؟".
وأكد ساركوزي أن "الاتحاد الأوروبي يجب أن يحرص على عدم إثارة التصعيد العسكري في أوكرانيا".
رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
رئيسة المفوضية الأوروبية: يجب على الاتحاد الأوروبي أن يزود أوكرانيا بالدبابات
16 سبتمبر, 01:07 GMT
وقال الرئيس الفرنسي السابق: "الشيء الوحيد الذي يسمعه الأوروبيون اليوم هو تخصيص مليارات إضافية لشراء الأسلحة، والمزيد من الأسلحة، والمزيد من القتلى، نحن رهائن لسوء التقدير والتمجيد والانزعاج والأعمال الطائشة، نحن نتأرجح على حافة الهاوية".
وكان رئيس المفوضية الأوروبية، أعلن يوم الجمعة الماضي، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم مواصلة تمويل أوكرانيا في عام 2023، ويخطط لتخصيص ما يصل إلى 17.7 مليار دولار أمريكي.
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