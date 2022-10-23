https://sputnikarabic.ae/20221023/سلاسل-الإمداد-العالمية-مبادرة-وطنية-جديدة-يطلقها-ولي-العهد-السعودي-1069375673.html
سلاسل الإمداد العالمية... مبادرة وطنية جديدة يطلقها ولي العهد السعودي
سلاسل الإمداد العالمية... مبادرة وطنية جديدة يطلقها ولي العهد السعودي
أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية. 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T11:45+0000
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ووفقا لجريدة عكاظ، فإن محمد بن سلمان أطلق تلك المبادرة مستهدفا "تعزيز موقع المملكة كمركزٍ رئيسٍ وحلقة وصلٍ حيويةٍ في سلاسل الإمداد العالمية".وأوضح ابن سلمان أن "هذه المبادرة ستكون فرصة كبيرة لتحقيق نجاحاتٍ مشتركة"، مؤكدا أنها "ستُسهم مع غيرها من المبادرات التنموية التي تم إطلاقها، في تمكين المُستثمرين، على اختلاف قطاعاتهم، من الاستفادة من موارد المملكة وقدراتها لدعم وتنمية هذه السلاسل، وبناء استثماراتٍ ناجحة"، مشيرا إلى أن هذا الأمر "سيُعطي مرونة أكبر للاقتصادات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم، ويضمن توفير واستدامة وصول سلاسل الإمداد لكل أنحاء العالم بفاعلية وبمزايا تنافسية عالية".وبحسب ما تقتضيه المبادرة فسيتم "تطوير استراتيجية موحدة لاستقطاب سلاسل الإمداد العالمية إلى المملكة، بهدف جذب استثمارات نوعية، صناعية وخدمية، بقيمة 40 مليار ريال سعودي خلال السنتين الأوليين من إطلاق المبادرة، وخصصت المملكة للمبادرة ميزانية حوافز تبلغ نحو 10 مليارات ريال سعودي لتقديم حزمة واسعة من الحوافز المالية وغير المالية للمستثمرين".طالع أيضا: محمد بن سلمان يبحث مع مديرة "اليونسكو" المبادرات الثقافية السعودية والتعاون المتبادل
https://sputnikarabic.ae/20221021/رسائل-السعودية-للعالم-ما-الذي-تحققه-مبادرة-الشرق-الأوسط-الأخضر-في-مواجهة-تغيرات-المناخ-1069326910.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
سلاسل الإمداد العالمية... مبادرة وطنية جديدة يطلقها ولي العهد السعودي
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أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية.
ووفقا لجريدة
عكاظ، فإن محمد بن سلمان أطلق تلك المبادرة مستهدفا "تعزيز موقع المملكة كمركزٍ رئيسٍ وحلقة وصلٍ حيويةٍ في سلاسل الإمداد العالمية".
وأوضح ابن سلمان أن "هذه المبادرة ستكون فرصة كبيرة لتحقيق نجاحاتٍ مشتركة"، مؤكدا أنها "ستُسهم مع غيرها من المبادرات التنموية التي تم إطلاقها، في تمكين المُستثمرين، على اختلاف قطاعاتهم، من الاستفادة من موارد المملكة
وقدراتها لدعم وتنمية هذه السلاسل، وبناء استثماراتٍ ناجحة"، مشيرا إلى أن هذا الأمر "سيُعطي مرونة أكبر للاقتصادات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم، ويضمن توفير واستدامة وصول سلاسل الإمداد لكل أنحاء العالم بفاعلية وبمزايا تنافسية عالية".
ولفت ولي العهد السعودي إلى أن المبادرة ستسهم أيضا في "تمكين المملكة من تحقيق طموحات وتطلعات رؤيتها، التي تشمل تنمية وتنويع موارد الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانتها الاقتصادية لتصبح ضمن أكبر 15 اقتصاداً عالمياً بحلول عام 2030م".
وبحسب ما تقتضيه المبادرة فسيتم "تطوير استراتيجية موحدة لاستقطاب سلاسل الإمداد العالمية إلى المملكة، بهدف جذب استثمارات نوعية، صناعية وخدمية، بقيمة 40 مليار ريال سعودي خلال السنتين الأوليين من إطلاق المبادرة، وخصصت المملكة للمبادرة ميزانية حوافز تبلغ نحو 10 مليارات ريال سعودي لتقديم حزمة واسعة من الحوافز المالية وغير المالية للمستثمرين".