https://sputnikarabic.ae/20221023/سلاسل-الإمداد-العالمية-مبادرة-وطنية-جديدة-يطلقها-ولي-العهد-السعودي-1069375673.html

سلاسل الإمداد العالمية... مبادرة وطنية جديدة يطلقها ولي العهد السعودي

سلاسل الإمداد العالمية... مبادرة وطنية جديدة يطلقها ولي العهد السعودي

أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية. 23.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-23T11:45+0000

2022-10-23T11:45+0000

2022-10-23T11:45+0000

السعودية

أخبار السعودية اليوم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104354/32/1043543214_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_76e0c35f226d3346e9097eed1a985666.jpg

ووفقا لجريدة عكاظ، فإن محمد بن سلمان أطلق تلك المبادرة مستهدفا "تعزيز موقع المملكة كمركزٍ رئيسٍ وحلقة وصلٍ حيويةٍ في سلاسل الإمداد العالمية".وأوضح ابن سلمان أن "هذه المبادرة ستكون فرصة كبيرة لتحقيق نجاحاتٍ مشتركة"، مؤكدا أنها "ستُسهم مع غيرها من المبادرات التنموية التي تم إطلاقها، في تمكين المُستثمرين، على اختلاف قطاعاتهم، من الاستفادة من موارد المملكة وقدراتها لدعم وتنمية هذه السلاسل، وبناء استثماراتٍ ناجحة"، مشيرا إلى أن هذا الأمر "سيُعطي مرونة أكبر للاقتصادات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم، ويضمن توفير واستدامة وصول سلاسل الإمداد لكل أنحاء العالم بفاعلية وبمزايا تنافسية عالية".وبحسب ما تقتضيه المبادرة فسيتم "تطوير استراتيجية موحدة لاستقطاب سلاسل الإمداد العالمية إلى المملكة، بهدف جذب استثمارات نوعية، صناعية وخدمية، بقيمة 40 مليار ريال سعودي خلال السنتين الأوليين من إطلاق المبادرة، وخصصت المملكة للمبادرة ميزانية حوافز تبلغ نحو 10 مليارات ريال سعودي لتقديم حزمة واسعة من الحوافز المالية وغير المالية للمستثمرين".طالع أيضا: محمد بن سلمان يبحث مع مديرة "اليونسكو" المبادرات الثقافية السعودية والتعاون المتبادل

https://sputnikarabic.ae/20221021/رسائل-السعودية-للعالم-ما-الذي-تحققه-مبادرة-الشرق-الأوسط-الأخضر-في-مواجهة-تغيرات-المناخ-1069326910.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي