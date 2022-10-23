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https://sputnikarabic.ae/20221023/سلطات-زابوروجيه-تعلن-القضاء-على-50-جنديا-أوكرانيا-و12-آلية-عسكرية-1069378581.html
سلطات زابوروجيه تعلن القضاء على 50 جنديا أوكرانيا و12 آلية عسكرية
سلطات زابوروجيه تعلن القضاء على 50 جنديا أوكرانيا و12 آلية عسكرية
كشف رئيس حركة "نحن مع روسيا"، وعضو إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن الوضع على خط التماس في منطقة زابوروجيه لا يزال متوترًا، ولكنه "تحت السيطرة". 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T12:49+0000
2022-10-23T12:49+0000
روسيا
رصد عسكري
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وأوضح روغوف، لوكالة "سبوتنيك": "بشكل عام، لا يزال الوضع على خط التماس متوترًا، لكنه خاضع للسيطرة".وأردف روغوف: "نفذت القوات الأوكرانية ما لا يقل عن ست هجمات من خلال مجموعات صغيرة على حدود منطقة فريمفسكي وتم صد جميع الهجمات وإحباطها".ووفقا له، فإن خيرسون ومحطة الطاقة النووية في زابوروجيه تعتبران المحوران الرئيسيان للهجوم من الجانب الأوكراني.وشدد روغوف على أن "الضربات (الأوكرانية) في اتجاه فاسيلييفكا وتوكماك وبيرديانسك يتم التحضير لها، لكنها حتى الآن ليست الهدف الرئيسي لمقاتلي زيلينسكي".
https://sputnikarabic.ae/20221023/الدفاع-الروسية-تعلن-تحييد-90-جنديا-أوكرانيا-وتدمير-11-آلية-عسكرية-على-محور-واحد-1069376597.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

سلطات زابوروجيه تعلن القضاء على 50 جنديا أوكرانيا و12 آلية عسكرية

12:49 GMT 23.10.2022
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورمدينة ميليتوبول واحدة من المدن التابعة لمقاطعة زابوروجيه
مدينة ميليتوبول واحدة من المدن التابعة لمقاطعة زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2022
© Sputnik . РИА Новости
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كشف رئيس حركة "نحن مع روسيا"، وعضو إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن الوضع على خط التماس في منطقة زابوروجيه لا يزال متوترًا، ولكنه "تحت السيطرة".
وأوضح روغوف، لوكالة "سبوتنيك": "بشكل عام، لا يزال الوضع على خط التماس متوترًا، لكنه خاضع للسيطرة".
وأردف روغوف: "نفذت القوات الأوكرانية ما لا يقل عن ست هجمات من خلال مجموعات صغيرة على حدود منطقة فريمفسكي وتم صد جميع الهجمات وإحباطها".
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2022
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12:11 GMT

تم القضاء على ما لا يقل عن 50 مسلحا ونحو 12 آلية عسكرية من بينها دبابات وعربات مصفحة.

ووفقا له، فإن خيرسون ومحطة الطاقة النووية في زابوروجيه تعتبران المحوران الرئيسيان للهجوم من الجانب الأوكراني.
وشدد روغوف على أن "الضربات (الأوكرانية) في اتجاه فاسيلييفكا وتوكماك وبيرديانسك يتم التحضير لها، لكنها حتى الآن ليست الهدف الرئيسي لمقاتلي زيلينسكي".
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