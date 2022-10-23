https://sputnikarabic.ae/20221023/سلطات-زابوروجيه-تعلن-القضاء-على-50-جنديا-أوكرانيا-و12-آلية-عسكرية-1069378581.html
سلطات زابوروجيه تعلن القضاء على 50 جنديا أوكرانيا و12 آلية عسكرية
سلطات زابوروجيه تعلن القضاء على 50 جنديا أوكرانيا و12 آلية عسكرية
كشف رئيس حركة "نحن مع روسيا"، وعضو إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن الوضع على خط التماس في منطقة زابوروجيه لا يزال متوترًا، ولكنه "تحت السيطرة". 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T12:49+0000
2022-10-23T12:49+0000
2022-10-23T12:49+0000
روسيا
رصد عسكري
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وأوضح روغوف، لوكالة "سبوتنيك": "بشكل عام، لا يزال الوضع على خط التماس متوترًا، لكنه خاضع للسيطرة".وأردف روغوف: "نفذت القوات الأوكرانية ما لا يقل عن ست هجمات من خلال مجموعات صغيرة على حدود منطقة فريمفسكي وتم صد جميع الهجمات وإحباطها".ووفقا له، فإن خيرسون ومحطة الطاقة النووية في زابوروجيه تعتبران المحوران الرئيسيان للهجوم من الجانب الأوكراني.وشدد روغوف على أن "الضربات (الأوكرانية) في اتجاه فاسيلييفكا وتوكماك وبيرديانسك يتم التحضير لها، لكنها حتى الآن ليست الهدف الرئيسي لمقاتلي زيلينسكي".
https://sputnikarabic.ae/20221023/الدفاع-الروسية-تعلن-تحييد-90-جنديا-أوكرانيا-وتدمير-11-آلية-عسكرية-على-محور-واحد-1069376597.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
سلطات زابوروجيه تعلن القضاء على 50 جنديا أوكرانيا و12 آلية عسكرية
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كشف رئيس حركة "نحن مع روسيا"، وعضو إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن الوضع على خط التماس في منطقة زابوروجيه لا يزال متوترًا، ولكنه "تحت السيطرة".
وأوضح روغوف، لوكالة "سبوتنيك": "بشكل عام، لا يزال الوضع على خط التماس متوترًا، لكنه خاضع للسيطرة".
وأردف روغوف: "نفذت القوات الأوكرانية ما لا يقل عن ست هجمات من خلال مجموعات صغيرة على حدود منطقة فريمفسكي وتم صد جميع الهجمات وإحباطها".
تم القضاء على ما لا يقل عن 50 مسلحا ونحو 12 آلية عسكرية من بينها دبابات وعربات مصفحة.
ووفقا له، فإن خيرسون ومحطة الطاقة النووية في زابوروجيه تعتبران المحوران الرئيسيان للهجوم من الجانب الأوكراني.
وشدد روغوف على أن "الضربات (الأوكرانية)
في اتجاه فاسيلييفكا وتوكماك وبيرديانسك يتم التحضير لها، لكنها حتى الآن ليست الهدف الرئيسي لمقاتلي زيلينسكي".