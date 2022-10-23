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https://sputnikarabic.ae/20221023/سوناك-يعلن-ترشحه-لمنصب-رئيس-وزراء-بريطانيا-1069374365.html
سوناك يعلن ترشحه لمنصب رئيس وزراء بريطانيا
سوناك يعلن ترشحه لمنصب رئيس وزراء بريطانيا
أعلن ريشي سوناك وزير المالية البريطاني السابق، اليوم الأحد، ترشحه ليحل محل رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها ليز تراس، وهي المحاولة الثانية خلال أشهر لقيادة... 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T11:18+0000
2022-10-23T11:18+0000
بريطانيا
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وقال سوناك في تغريدة له: "المملكة المتحدة بلد عظيم لكننا نواجه أزمة اقتصادية عميقة"، مؤكدا أنه يتوقع على نطاق واسع ترشيحه.أضاف الوزير السابق: "أريد إصلاح اقتصادنا، توحيد حزبنا، ومساعدة بلدنا".وكانت تقارير عدة ذكرت أن المتنافسين المحافظين بوريس جونسون وريشي سوناك عقدا محادثات وجها لوجه في وقت متأخر أمس السبت، وسط تنافس على زعامة حزب المحافظين.وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن 100 من نواب حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا يدعمون ترشح رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون لزعامة الحزب.وفي الإطار ذاته، فإن هناك توقعات بأن يعلن سوناك خوض السباق على زعامة حزب المحافظين، بعد حصوله على عدم أكثر من 100 نائب.واستقالت رئيسة وزراء بريطانيا، ليز تراس، يوم الخميس الماضي، بعد 44 يوما فقط من بقائها في منصبها، وهي أقصر فترة ولاية لرئيس وزراء في التاريخ البريطاني.فشلت رئيسة الوزراء البريطانية ليزا تراس في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تعصف ببلادها ما دفعها للاستقالة.
https://sputnikarabic.ae/20221020/وزيرة-التجارة-الخارجية-البريطانية-تعتزم-الترشح-لمنصب-رئيس-الوزراء-1069282837.html
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بريطانيا

سوناك يعلن ترشحه لمنصب رئيس وزراء بريطانيا

11:18 GMT 23.10.2022
© flickr.com / كيوكو إسكاميلاقصر وستمنستر
قصر وستمنستر - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2022
© flickr.com / كيوكو إسكاميلا
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أعلن ريشي سوناك وزير المالية البريطاني السابق، اليوم الأحد، ترشحه ليحل محل رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها ليز تراس، وهي المحاولة الثانية خلال أشهر لقيادة المملكة المتحدة.
وقال سوناك في تغريدة له: "المملكة المتحدة بلد عظيم لكننا نواجه أزمة اقتصادية عميقة"، مؤكدا أنه يتوقع على نطاق واسع ترشيحه.
علم بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
وزيرة التجارة الخارجية البريطانية تعتزم الترشح لمنصب رئيس الوزراء
20 أكتوبر, 14:54 GMT
أضاف الوزير السابق: "أريد إصلاح اقتصادنا، توحيد حزبنا، ومساعدة بلدنا".
وكانت تقارير عدة ذكرت أن المتنافسين المحافظين بوريس جونسون وريشي سوناك عقدا محادثات وجها لوجه في وقت متأخر أمس السبت، وسط تنافس على زعامة حزب المحافظين.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن 100 من نواب حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا يدعمون ترشح رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون لزعامة الحزب.
وفي الإطار ذاته، فإن هناك توقعات بأن يعلن سوناك خوض السباق على زعامة حزب المحافظين، بعد حصوله على عدم أكثر من 100 نائب.
واستقالت رئيسة وزراء بريطانيا، ليز تراس، يوم الخميس الماضي، بعد 44 يوما فقط من بقائها في منصبها، وهي أقصر فترة ولاية لرئيس وزراء في التاريخ البريطاني.
فشلت رئيسة الوزراء البريطانية ليزا تراس في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تعصف ببلادها ما دفعها للاستقالة.
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