https://sputnikarabic.ae/20221023/شركة-زارا-في-إسرائيل-تتكبد-خسائر-فادحة-بعد-دعوات-فلسطينية-لمقاطعتها-1069374998.html
شركة "زارا" في إسرائيل تتكبد خسائر فادحة بعد دعوات فلسطينية لمقاطعتها
شركة "زارا" في إسرائيل تتكبد خسائر فادحة بعد دعوات فلسطينية لمقاطعتها
تكبدت شركة "زارا" العالمية للملابس في إسرائيل خسائر مالية كبيرة، وذلك بعد دعوات فلسطينية بمقاطعتها. 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T11:32+0000
2022-10-23T11:32+0000
2022-10-23T11:32+0000
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وذكرت وكالة "صفا"، أن دعوات نشطاء فلسطينيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة الشركة، لاقت تجاوبا كبيرا.وأوضحت أن ذلك جاء رداً على دعم وكيلها للمتطرف إيتمار بن غفير في انتخابات الكنيست الإسرائيلية المقبلة.ووفقا للوكالة، وجه العشرات من أبناء الجالية الفلسطينية عبر المنصات الاجتماعية نداءات للفلسطينيين والعرب المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية بمقاطعة بضائعها.وطالب النشطاء بتوسيع حملة المقاطعة ضد "زارا" لتمتد إلى دول أوروبا، فهذه ليست المرة الأولى التي تدعم هذه الشركة الاحتلال، حيث أدلى أحد مصمميها بتصريحات معادية للفلسطينيين العام الماضي، حسب ما أوردت "صفا".كما أعلنت وزارة الاقتصاد الفلسطينية أمس السبت، عن تحركها لمساءلة شركة "زارا"، موضحة أنها بصدد إرسال خطاب إلى الشركة الأم، لإيضاح موقفها.وكانت القناة العبرية الـ 12 قد ذكرت أن وكيل شركة "زارا" وهي كبرى شركات الملابس في إسرائيل، قد نظّم لقاء لدعم عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير في منزله، وهو ما أثار ضجة كبيرة في الداخل الفلسطيني الذي دعا إلى مقاطعة الشركة وعدم الاقتراب من فروعها.ويذكر أن عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير، يواصل على مدى سنوات حملته الخاصة بانتهاك الأراضي الفلسطينية والمقدسات الإسلامية، خاصة في مدينة القدس المحتلة، وغالبا ما يقوم بحملات اقتحام للمسجد الأقصى.
https://sputnikarabic.ae/20221022/فلسطينيون-يحرقون-منتجات-زارا-بعد-دعمها-المتطرف-بن-غفير-فيديو-وصور-1069349731.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
شركة "زارا" في إسرائيل تتكبد خسائر فادحة بعد دعوات فلسطينية لمقاطعتها
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تكبدت شركة "زارا" العالمية للملابس في إسرائيل خسائر مالية كبيرة، وذلك بعد دعوات فلسطينية بمقاطعتها.
وذكرت
وكالة "صفا"، أن دعوات نشطاء فلسطينيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة الشركة، لاقت تجاوبا كبيرا.
وأوضحت أن ذلك جاء رداً على دعم وكيلها للمتطرف إيتمار بن غفير في انتخابات الكنيست الإسرائيلية المقبلة.
ونقلت الوكالة عن مراقب حسابات، قوله إن الخسائر التي لحقت بالشركة تقدر بعشرات ملايين الشواقل خلال فترة قصيرة جدا.
ووفقا للوكالة، وجه العشرات من أبناء الجالية الفلسطينية عبر المنصات الاجتماعية نداءات للفلسطينيين والعرب المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية بمقاطعة بضائعها.
وطالب النشطاء بتوسيع حملة المقاطعة ضد "زارا
" لتمتد إلى دول أوروبا، فهذه ليست المرة الأولى التي تدعم هذه الشركة الاحتلال، حيث أدلى أحد مصمميها بتصريحات معادية للفلسطينيين العام الماضي، حسب ما أوردت "صفا".
كما أعلنت وزارة الاقتصاد الفلسطينية أمس السبت، عن تحركها لمساءلة شركة "زارا"، موضحة أنها بصدد إرسال خطاب إلى الشركة الأم، لإيضاح موقفها.
وكانت القناة العبرية الـ 12 قد ذكرت أن وكيل شركة "زارا" وهي كبرى شركات الملابس في إسرائيل، قد نظّم لقاء لدعم عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير في منزله، وهو ما أثار ضجة كبيرة في الداخل الفلسطيني الذي دعا إلى مقاطعة الشركة وعدم الاقتراب من فروعها.
ويذكر أن عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير، يواصل على مدى سنوات حملته الخاصة بانتهاك الأراضي الفلسطينية والمقدسات الإسلامية، خاصة في مدينة القدس المحتلة
، وغالبا ما يقوم بحملات اقتحام للمسجد الأقصى.