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https://sputnikarabic.ae/20221023/شي-جين-بينغ-يؤكد-أن-الصين-ستفتح-بابها-أمام-بقية-العالم-بشكل-أوسع-1069366917.html
شي جين بينغ يؤكد أن الصين ستفتح بابها أمام بقية العالم بشكل أوسع
شي جين بينغ يؤكد أن الصين ستفتح بابها أمام بقية العالم بشكل أوسع
قال شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، اليوم الأحد، إنه ينبغي دائما على الحزب العمل لأجل الشعب والاعتماد على الشعب في المسيرة... 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T05:43+0000
2022-10-23T06:03+0000
الصين
شي جين بينغ
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أدلى شي جين بينغ بهذه التصريحات خلال لقاء الصحفيين في قاعة الشعب الكبرى.كما أكد أنه يتعين دوما على الحزب المضي قدما في الإصلاح الذاتي خلال مسيرته إلى الأمام.وقال: "إن الصين ستفتح بابها أمام بقية العالم بشكل أوسع. سنعمل بثبات على تعميق الإصلاح والانفتاح بشكل شامل".هذا وقدم شي جين بينغ، القيادة المركزية الجديدة للحزب خلال لقاء الصحفيين في قاعة الشعب الكبرى في بكين. كما قدم الأعضاء الستة الآخرين الذين تم انتخابهم حديثا باللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني وهم: لي تشيانغ وتشاو له جي ووانغ هو نينغ وتساي تشي ودينغ شيويه شيانغ ولي شي.
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الصين, شي جين بينغ
الصين, شي جين بينغ

شي جين بينغ يؤكد أن الصين ستفتح بابها أمام بقية العالم بشكل أوسع

05:43 GMT 23.10.2022 (تم التحديث: 06:03 GMT 23.10.2022)
© AP Photo / Andy Wongانتخاب الرئيس الصيني شي جين بينغ أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة، الأحد، 23 أكتوبر 2022
انتخاب الرئيس الصيني شي جين بينغ أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة، الأحد، 23 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2022
© AP Photo / Andy Wong
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قال شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، اليوم الأحد، إنه ينبغي دائما على الحزب العمل لأجل الشعب والاعتماد على الشعب في المسيرة القادمة.
أدلى شي جين بينغ بهذه التصريحات خلال لقاء الصحفيين في قاعة الشعب الكبرى.
كما أكد أنه يتعين دوما على الحزب المضي قدما في الإصلاح الذاتي خلال مسيرته إلى الأمام.
وقال: "إن الصين ستفتح بابها أمام بقية العالم بشكل أوسع. سنعمل بثبات على تعميق الإصلاح والانفتاح بشكل شامل".
هذا وقدم شي جين بينغ، القيادة المركزية الجديدة للحزب خلال لقاء الصحفيين في قاعة الشعب الكبرى في بكين. كما قدم الأعضاء الستة الآخرين الذين تم انتخابهم حديثا باللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني وهم: لي تشيانغ وتشاو له جي ووانغ هو نينغ وتساي تشي ودينغ شيويه شيانغ ولي شي.
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