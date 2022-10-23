https://sputnikarabic.ae/20221023/صاروخ-هندي-يطلق-36-قمرا-صناعيا-إلى-المدارات-المخصصة-1069370450.html
صاروخ هندي يطلق 36 قمرا صناعيا إلى المدارات المخصصة
صاروخ هندي يطلق 36 قمرا صناعيا إلى المدارات المخصصة
قال مسؤولون إن منظمة أبحاث الفضاء الهندية أطلقت بنجاح في وقت مبكر من اليوم (الأحد) 36 قمرا صناعيا باستخدام أثقل صاروخ لديها، وهو (إل في إم3). 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T08:42+0000
2022-10-23T08:42+0000
2022-10-23T08:42+0000
العالم
أخبار الهند اليوم
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تم إطلاق الأقمار الصناعية من مركز "ساتيش داوان" الفضائي في سريهاريكوتا، قبالة ساحل خليج البنغال الواقع في ولاية أندرا براديش جنوبي الهند في الساعة الـ12:07 صباحا بالتوقيت المحلي. وذكرت المنظمة: "لقد تم إنجاز المهمة (إل في إم3- إم2/ون ويب إنديا-1) بنجاح. ووضعت جميع الأقمار الصناعية الـ36 في المدارات المخصصة لها". وأشارت المنظمة إلى أن المهمة (إل في إم3- إم2) هي مهمة تجارية مخصصة لعميل أجنبي وهو شركة "ون ويب"، من خلال شركة "نيو سبيس إنديا" المحدودة. وقالت المنظمة إنها "أول مهمة متعددة الأقمار الصناعية يتم فيها إطلاق 36 من أقمار ون ويب الصناعية إلى مدار أرضي منخفض لتصبح أثقل حمولة حملها الصاروخ (إل في إم3) حتى الآن وزنتها 5796 كغ".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار الهند اليوم
العالم, أخبار الهند اليوم
صاروخ هندي يطلق 36 قمرا صناعيا إلى المدارات المخصصة
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قال مسؤولون إن منظمة أبحاث الفضاء الهندية أطلقت بنجاح في وقت مبكر من اليوم (الأحد) 36 قمرا صناعيا باستخدام أثقل صاروخ لديها، وهو (إل في إم3).
تم إطلاق الأقمار الصناعية من مركز "ساتيش داوان" الفضائي في سريهاريكوتا، قبالة ساحل خليج البنغال الواقع في ولاية أندرا براديش جنوبي الهند في الساعة الـ12:07 صباحا بالتوقيت المحلي.
وذكرت المنظمة: "لقد تم إنجاز المهمة (إل في إم3- إم2/ون ويب إنديا-1) بنجاح. ووضعت جميع الأقمار الصناعية الـ36 في المدارات المخصصة لها".
وأشارت المنظمة إلى أن المهمة (إل في إم3- إم2) هي مهمة تجارية مخصصة لعميل أجنبي وهو شركة "ون ويب"، من خلال شركة "نيو سبيس إنديا" المحدودة.
وقالت المنظمة إنها "أول مهمة متعددة الأقمار الصناعية يتم فيها إطلاق 36 من أقمار ون ويب الصناعية إلى مدار أرضي منخفض لتصبح أثقل حمولة حملها الصاروخ (إل في إم3) حتى الآن وزنتها 5796 كغ".