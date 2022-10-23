https://sputnikarabic.ae/20221023/عباس-يؤكد-لنظيره-الجزائري-الحرص-على-إنجاح-جهود-الجزائر-للمصالحة-بين-الفصائل-الفلسطينية-1069389765.html

عباس يؤكد لنظيره الجزائري الحرص على إنجاح جهود الجزائر للمصالحة بين الفصائل الفلسطينية

عباس يؤكد لنظيره الجزائري الحرص على إنجاح جهود الجزائر للمصالحة بين الفصائل الفلسطينية

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأحد، "الحرص على إنجاح جهود الجزائر للمصالحة بين الفصائل الفلسطينية". 23.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-23T18:10+0000

2022-10-23T18:10+0000

2022-10-23T18:13+0000

أخبار فلسطين اليوم

الجزائر

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وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا، بأن "الرئيس محمود عباس هاتف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وشكره على مواقف الجزائر الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة على الصعد كافة".وأشاد عباس، "بجهود الشقيقة الجزائر التي أثمرت عن إعلان الجزائر للمصالحة الوطنية"، مشددا على "حرص القيادة الفلسطينية على إنجاح الجهود الجزائرية في هذا السياق".وأكد على "أهمية تضافر الجهود العربية لإنجاح القمة العربية المقرر عقدها في الجزائر، والتي عوّدتنا على هذه المواقف الشجاعة من قضايا العالم والأمتين العربية والإسلامية، بما فيها قضية فلسطين".بدوره، أشاد الرئيس الجزائري بجهود نظيره الفلسطيني في "إنجاح اجتماع الجزائر للفصائل الفلسطينية، وأن الجزائر ستواصل جهودها للمّ الصف الفلسطيني"، مؤكدا على "موقف بلاده الثابت والواضح في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية".ووقع 14 فصيلا فلسطينيا، أمس على "إعلان الجزائر" في دولة الجزائر، للم الشمل وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، بمشاركة 70 سفيرا من سفراء الدول دائمة العضوية في الأمم المتحدة، والممثل المقيم الدائم للأمم المتحدة في الجزائر، برفقة ممثل الاتحاد الأفريقي.وينص "إعلان الجزائر" على انتخاب أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج بنظام التمثيل النسبي الكامل خلال عام من توقيع الإعلان، وتوحيد المؤسسات الفلسطينية وتفعيل آليات الأمناء العامين للفصائل لمتابعة إنهاء الانقسام، وتكريس مبدأ الشراكة السياسية بين مختلف القوى الوطنية الفلسطينية وضرورة اتخاذ الخطوات العملية لتحقيق المصالحة.كما ينص "إعلان الجزائر" على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس خلال عام من توقيعه.وبدأت حوارات ولقاءات المصالحة الثلاثاء الماضي، حيث شارك ممثلون عن فصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" (12 فصيلا) وعلى رأسها حركة "فتح" و"حماس" و"الجهاد الإسلامي".

https://sputnikarabic.ae/20221013/تبون-يصف-توقيع-الفصائل-الفلسطينية-على-إعلان-الجزائر-بأنه-يوم-تاريخي-1069003154.html

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