https://sputnikarabic.ae/20221023/عبد-اللهيان-وعبد-المهدي-يبحثان-آخر-تطورات-المفاوضات-النووية-والحوار-بين-إيران-والسعودية-1069392880.html
عبد اللهيان وعبد المهدي يبحثان آخر تطورات المفاوضات النووية والحوار بين إيران والسعودية
عبد اللهيان وعبد المهدي يبحثان آخر تطورات المفاوضات النووية والحوار بين إيران والسعودية
بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ورئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي، مساء اليوم الأحد، "آخر تطورات المفاوضات النووية، وعملية الحوار... 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T21:39+0000
2022-10-23T21:39+0000
2022-10-23T21:39+0000
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وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بأن "عبد اللهيان التقى عبد المهدي، الذي يزور إيران حاليا، وبحثا قضايا ذات الاهتمام المشترك لا سيما آخر المستجدات على الساحة العراقية، فضلا عن القضايا الاقليمية الهامة".وأعرب عبد اللهيان، عن ارتياح بلاده "للجهود المبذولة من قبل القيادات العراقية في الحفاظ على الوحدة الوطنية العراقية وتوصل الجهود البرلمانية في هذا البلد إلى نتائج أدت إلى انتخاب رئيس جديد وكذلك تكليف رئيس الوزراء بتقديم الحكومة الجديدة".وجدد "دعم إيران للعراق حكومة وشعبا"، معربا عن "ارتياحه لمستوى العلاقات القائمة بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية".وكلف عبد اللطيف رشيد الرئيس العراقي المنتخب، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة. وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن رشيد كلف السوداني بتشكيل الحكومة بمجرد الإعلان عن انتخابه رئيسا للجمهورية من قبل مجلس النواب.من جانبه، استنكر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تكليف الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد لمحمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة بعد ترشيحه من قبل الإطار التنسيقي (الذي يضم أحزابا وقوى شيعية) الذي يعد خصم التيار الصدري.ووجّه المتحدث باسم مقتدى الصدر صالح محمد العراقي، في بيان، انتقادا لاذعا للحكومة، معتبرا أن السوداني بدأ يشكل "حكومة ائتلافية تبعية ميليـشياوية".
https://sputnikarabic.ae/20221023/مستشار-خامنئي-يؤكد-على-ضرورة-مغادرة-الأمريكيين-للمنطقة-ويصف-العراق-بـأهم-بلد-في-المنطقة-1069388640.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, الاتفاق النووي الإيراني
أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, الاتفاق النووي الإيراني
عبد اللهيان وعبد المهدي يبحثان آخر تطورات المفاوضات النووية والحوار بين إيران والسعودية
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بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ورئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي، مساء اليوم الأحد، "آخر تطورات المفاوضات النووية، وعملية الحوار بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وأفادت وكالة
تسنيم الإيرانية، بأن "عبد اللهيان التقى عبد المهدي، الذي يزور إيران حاليا، وبحثا قضايا ذات الاهتمام المشترك لا سيما آخر المستجدات على الساحة العراقية، فضلا عن القضايا الاقليمية الهامة".
وأعرب عبد اللهيان، عن ارتياح بلاده "للجهود المبذولة من قبل القيادات العراقية في الحفاظ على الوحدة الوطنية العراقية وتوصل الجهود البرلمانية في هذا البلد إلى نتائج أدت إلى انتخاب رئيس جديد وكذلك تكليف رئيس الوزراء بتقديم الحكومة الجديدة".
وجدد "دعم إيران للعراق حكومة وشعبا"، معربا عن "ارتياحه لمستوى العلاقات القائمة بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية".
وكلف عبد اللطيف رشيد الرئيس العراقي المنتخب، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية
أن رشيد كلف السوداني بتشكيل الحكومة بمجرد الإعلان عن انتخابه رئيسا للجمهورية من قبل مجلس النواب.
من جانبه، استنكر زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر، تكليف الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد لمحمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة بعد ترشيحه من قبل الإطار التنسيقي (الذي يضم أحزابا وقوى شيعية) الذي يعد خصم التيار الصدري.
ووجّه المتحدث باسم مقتدى الصدر
صالح محمد العراقي، في بيان، انتقادا لاذعا للحكومة، معتبرا أن السوداني بدأ يشكل "حكومة ائتلافية تبعية ميليـشياوية".