https://sputnikarabic.ae/20221023/غانتس-يعلق-على-قرار-القضاء-برفض-الالتماسات-ضد-اتفاق-الترسيم-مع-لبنان-1069373359.html

غانتس يعلق على قرار القضاء الإسرائيلي برفض الالتماسات ضد اتفاق الترسيم مع لبنان

غانتس يعلق على قرار القضاء الإسرائيلي برفض الالتماسات ضد اتفاق الترسيم مع لبنان

علق وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، برفض جميع الالتماسات المقدمة ضد الاتفاق المزمع لترسيم الحدود البحرية مع... 23.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-23T10:48+0000

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ورحب غانتس بالقرار عبر "تويتر"، قائلا: "سيسمح لنا قرار المحكمة العليا بالمضي قدمًا في الاتفاق المهم بشأن الحدود البحرية مع لبنان في الأيام المقبلة".وأضاف: "موعد استحقاق الاتفاق القريب من الانتخابات غير مرغوب فيه لكنه ضروري".وتابع: "هذه اتفاقية جيدة وصحيحة لها تداعيات أمنية وسياسية واقتصادية إيجابية على المنطقة بأسرها".وحسب المعلومات الرسمية اللبنانية، فإن الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين سيصل إلى بيروت إما مساء الأربعاء المقبل أو الخميس الذي يليه، على أن يُسلم الجانب الرسمي اللبناني نسخة عن الخطة الأمريكية مُذيّلة بتوقيع الجانب الأمريكي، ويتم تحديد موعد توقيع الجانبين اللبناني والإسرائيلي في بلدة الناقورة الحدودية اللبنانية، على الأرجح قبل نهاية هذا الشهر.وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد أعلن، في 13 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، موافقة لبنان رسميًا على الصيغة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، والتي أُعدت بعد مفاوضات طويلة بين الجانبين بوساطة أمريكية.وسبق ذلك إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، في 11 أكتوبر، قبول العرض الأمريكي حول مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.وبدأت المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، بوساطة أمريكية، عام 2020.وخلال الفترة الماضية، أجرى الوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين، زيارات مكوكية إلى لبنان وإسرائيل؛ لتبادل وجهات النظر بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية، إلى أن سلم البلدين الصيغة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية في 10 أكتوبر الجاري، وفي اليوم التالي مباشرة أعلن الجانبان اللبناني والإسرائيلي موافقتهما عليها.

https://sputnikarabic.ae/20221023/المحكمة-العليا-في-إسرائيل-ترفض-كل-الالتماسات-التي-تطالب-بوقف-تنفيذ-اتفاقية-ترسيم-الحدود-مع-لبنان-1069369661.html

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار لبنان