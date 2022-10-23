https://sputnikarabic.ae/20221023/فريق-ولي-العهد-السعودي-الطبي-يوصي-بتجنب-سفره-للجزائر-والملك-ينيب-وزير-الخارجية-لحضور-القمة-العربية-1069390780.html

فريق ولي العهد السعودي الطبي يوصي بتجنب سفره للجزائر والملك ينيب وزير الخارجية لحضور القمة العربية

فريق ولي العهد السعودي الطبي يوصي بتجنب سفره للجزائر والملك ينيب وزير الخارجية لحضور القمة العربية

أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء اليوم الأحد، أن "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه بإنابة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برئاسة وفد المملكة... 23.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-23T18:54+0000

2022-10-23T18:54+0000

2022-10-23T18:54+0000

أخبار السعودية اليوم

الجزائر

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد محمد بن سلمان

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وأضاف الديوان الملكي، في بيانه، أن "الفريق الطبي في العيادات الملكية أوصى بتجنب ولي العهد السفر بالطائرة لمسافات طويلة دون توقف، وذلك لتجنب رضح الأذن الضغطي والتأثير على الأذن الوسطى، مما يتعذر عليه القيام بزيارة الجزائر أخذاً في الاعتبار طول مدة الرحلة في الذهاب والعودة خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة"، حسب وكالة الأنباء السعودية-واس.وتابع البيان، أن "الملك سلمان وجه بإنابة وزير الخارجية لرئاسة وفد المملكة في هذه القمة"، مؤكداً وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودعمها لكل ما من شأنه نجاح القمة.وأعلنت الرئاسة الجزائرية، في وقت سابق، اعتذار ولي العهد السعودي عن عدم حضوره اجتماع القمة العربية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لأسباب صحية.وأجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بحسب ما أعلنت الرئاسة الجزائرية مساء اليوم.وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان: "تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مساء اليوم، مكالمة هاتفية من أخيه سمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة، رئيس مجلس الوزراء، أعرب له فيها عن تأسفه لعدم حضوره اجتماع القمة العربية التي ستنعقد في الفاتح [الأول من] نوفمبر بالجزائر، امتثالا لنصائح وتوصيات الأطباء بتجنب السفر".وبحسب البيان، أبدى تبون تفهمه وتأسفه لتعذر حضور ولي العهد السعودي القمة، وتمنى له موفور الصحة والعافية.وتعقد القمة العربية الحادية والثلاثين، في الجزائر مطلع نوفمبر المقبل.

https://sputnikarabic.ae/20221022/الرئاسة-الجزائرية-تعلن-اعتذار-محمد-بن-سلمان-عن-عدم-حضور-القمة-العربية-لأسباب-صحية-1069361664.html

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أخبار السعودية اليوم, الجزائر, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولي العهد محمد بن سلمان