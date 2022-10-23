عربي
https://sputnikarabic.ae/20221023/فريق-ولي-العهد-السعودي-الطبي-يوصي-بتجنب-سفره-للجزائر-والملك-ينيب-وزير-الخارجية-لحضور-القمة-العربية-1069390780.html
فريق ولي العهد السعودي الطبي يوصي بتجنب سفره للجزائر والملك ينيب وزير الخارجية لحضور القمة العربية
فريق ولي العهد السعودي الطبي يوصي بتجنب سفره للجزائر والملك ينيب وزير الخارجية لحضور القمة العربية
أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء اليوم الأحد، أن "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه بإنابة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برئاسة وفد المملكة... 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T18:54+0000
2022-10-23T18:54+0000
أخبار السعودية اليوم
الجزائر
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد محمد بن سلمان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1062024756_0:110:1500:954_1920x0_80_0_0_afa91637e7f6abb0fd2e61f56f5de181.jpg
وأضاف الديوان الملكي، في بيانه، أن "الفريق الطبي في العيادات الملكية أوصى بتجنب ولي العهد السفر بالطائرة لمسافات طويلة دون توقف، وذلك لتجنب رضح الأذن الضغطي والتأثير على الأذن الوسطى، مما يتعذر عليه القيام بزيارة الجزائر أخذاً في الاعتبار طول مدة الرحلة في الذهاب والعودة خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة"، حسب وكالة الأنباء السعودية-واس.وتابع البيان، أن "الملك سلمان وجه بإنابة وزير الخارجية لرئاسة وفد المملكة في هذه القمة"، مؤكداً وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودعمها لكل ما من شأنه نجاح القمة.وأعلنت الرئاسة الجزائرية، في وقت سابق، اعتذار ولي العهد السعودي عن عدم حضوره اجتماع القمة العربية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لأسباب صحية.وأجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بحسب ما أعلنت الرئاسة الجزائرية مساء اليوم.وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان: "تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مساء اليوم، مكالمة هاتفية من أخيه سمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة، رئيس مجلس الوزراء، أعرب له فيها عن تأسفه لعدم حضوره اجتماع القمة العربية التي ستنعقد في الفاتح [الأول من] نوفمبر بالجزائر، امتثالا لنصائح وتوصيات الأطباء بتجنب السفر".وبحسب البيان، أبدى تبون تفهمه وتأسفه لتعذر حضور ولي العهد السعودي القمة، وتمنى له موفور الصحة والعافية.وتعقد القمة العربية الحادية والثلاثين، في الجزائر مطلع نوفمبر المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20221022/الرئاسة-الجزائرية-تعلن-اعتذار-محمد-بن-سلمان-عن-عدم-حضور-القمة-العربية-لأسباب-صحية-1069361664.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1062024756_97:0:1500:1052_1920x0_80_0_0_01a808160f0a077587e67266e347cadd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السعودية اليوم, الجزائر, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولي العهد محمد بن سلمان
أخبار السعودية اليوم, الجزائر, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولي العهد محمد بن سلمان

فريق ولي العهد السعودي الطبي يوصي بتجنب سفره للجزائر والملك ينيب وزير الخارجية لحضور القمة العربية

18:54 GMT 23.10.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان
العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
تابعنا عبرTelegram
أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء اليوم الأحد، أن "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه بإنابة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برئاسة وفد المملكة العربية السعودية للقمة العربية في الجزائر".
وأضاف الديوان الملكي، في بيانه، أن "الفريق الطبي في العيادات الملكية أوصى بتجنب ولي العهد السفر بالطائرة لمسافات طويلة دون توقف، وذلك لتجنب رضح الأذن الضغطي والتأثير على الأذن الوسطى، مما يتعذر عليه القيام بزيارة الجزائر أخذاً في الاعتبار طول مدة الرحلة في الذهاب والعودة خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة"، حسب وكالة الأنباء السعودية-واس.
ولي العهد السعوي الأمير محمد بن سلمان خلال قمة جدة في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت 16 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
الرئاسة الجزائرية تعلن اعتذار محمد بن سلمان عن عدم حضور القمة العربية "لأسباب صحية"
أمس, 21:29 GMT
وتابع البيان، أن "الملك سلمان وجه بإنابة وزير الخارجية لرئاسة وفد المملكة في هذه القمة"، مؤكداً وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودعمها لكل ما من شأنه نجاح القمة.
وأعلنت الرئاسة الجزائرية، في وقت سابق، اعتذار ولي العهد السعودي عن عدم حضوره اجتماع القمة العربية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لأسباب صحية.
وأجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بحسب ما أعلنت الرئاسة الجزائرية مساء اليوم.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان: "تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مساء اليوم، مكالمة هاتفية من أخيه سمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة، رئيس مجلس الوزراء، أعرب له فيها عن تأسفه لعدم حضوره اجتماع القمة العربية التي ستنعقد في الفاتح [الأول من] نوفمبر بالجزائر، امتثالا لنصائح وتوصيات الأطباء بتجنب السفر".
وبحسب البيان، أبدى تبون تفهمه وتأسفه لتعذر حضور ولي العهد السعودي القمة، وتمنى له موفور الصحة والعافية.
وتعقد القمة العربية الحادية والثلاثين، في الجزائر مطلع نوفمبر المقبل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
На месте попадания российской ракеты в Киеве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала