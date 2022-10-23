https://sputnikarabic.ae/20221023/فيفا-ينتقد-العروض-التلفزيونية-الضعيفة-لبث-بطولة-كأس-العالم-للسيدات-2023-1069370086.html

"فيفا" ينتقد العروض التلفزيونية الضعيفة لبث بطولة كأس العالم للسيدات 2023‏

"فيفا" ينتقد العروض التلفزيونية الضعيفة لبث بطولة كأس العالم للسيدات 2023‏

انتقد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" العروض التلفزيونية المنخفضة لحقوق عرض بطولة كأس العالم للسيدات، ‏المقامة في العام المقبل 2023، والتي وصفها بأنها "غير... 23.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-23T08:09+0000

2022-10-23T08:09+0000

2022-10-23T08:09+0000

رياضة

مجتمع

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وأشار رئيس "فيفا"، جياني إنفانتينو، في مؤتمر صحفي قبل قرعة نهائيات كأس العالم، أمس السبت، إلى أن عروض 1 في المئة فقط من قيمة صفقات حقوق كأس العالم للرجال قد رُفضت للبطولة النسائية، التي تنطلق في يوليو/ تموز في أستراليا ونيوزيلندا، وفقا لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.وقال إنفانتينو عن عروض البث: "لن نقبل هذا، لأننا نعلم أن أرقام مشاهدة تلك القنوات في بعض الدول الكبرى لكرة القدم لكأس العالم للرجال أو لكأس العالم للسيدات متشابهة جدا في الواقع، بمعنى أن دخلهم التجاري مشابه جدا للرجال والنساء".كما وجه رئيس "فيفا" انتقادات أخرى لقنوات تلفزيونية قالت إنها دفعت الاتحاد الدولي لكرة القدم للتعامل مع كرة القدم النسائية بشكل أكثر مساواة، فيما يتعلق بقضايا مثل الجوائز المالية لكأس العالم.وستتقاسم الفرق الـ32 في بطولة كأس العالم للرجال المقامة في قطر الشهر المقبل 440 مليون دولار من أموال الجائزة، في حين تم اقتراح جائزة بقيمة 60 مليون دولار لأول نسخة للسيدات تضم 32 فريقا في عام 2023.وقال إنفانتينو منتقدا القنوات التلفزيونية: "في بعض البلدان يجيدون إخبارنا أنه ينبغي علينا التركيز بشكل أكبر على تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز، ومعاملة الرجال والنساء بنفس الطريقة، من المهم أن يتصرف الجميع خلف الكلمات، ونبدأ جميعا في التعامل مع كرة القدم النسائية بنفس الطريقة".واقترح رئيس "فيفا" كذلك في كلمته زيادة عدد فرق السيدات في الألعاب الأولمبية إلى 16 مجموعة بدلا من 12 مثل الفرق الرجالية، في محاولة منه لتحقيق المساواة في كرة القدم للسيدات.وقال: "يجب أن يكون للسيدات 16 فريقا أيضا في الألعاب الأولمبية، هذه بعض المناقشات التي سنجريها".يشار إلى أن المغرب أصبح أول منتخب عربي يتأهل لكأس العالم للسيدات 2023.

https://sputnikarabic.ae/20220714/أول-منتخب-عربي-المغرب-يتأهل-إلى-كأس-العالم-للسيدات-1065055323.html

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