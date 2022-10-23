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https://sputnikarabic.ae/20221023/قائد-في-الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-دعوة-دول-عربية-لإجراء-مناورات-مشتركة-1069392321.html
قائد في الحرس الثوري الإيراني يعلن دعوة دول عربية لإجراء مناورات مشتركة
قائد في الحرس الثوري الإيراني يعلن دعوة دول عربية لإجراء مناورات مشتركة
قال قائد القوة البحرية في الحرس الثوري العميد علي رضا تنغسيري إنه تم توجيه الدعوة لعدد من الدول العربية للمشاركة في المناوزرات البحرية في مياه الخليج. 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T21:10+0000
2022-10-23T21:10+0000
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وأوضح تنغسيري: "وجهنا دعوة لكثير من بلدان المنطقة لاسيما العراق وعمان وقطر للمشاركة في مناوراتنا البحرية في مياه الخليج الفارسي".وأضاف القائد العسكري الإيراني: "لدينا أطول الشواطئ المطلة على الخليج الفارسي وبناء على ذلك اقترحنا على الدول الإقليمية أن توفر الجمهورية الإسلامية أمن المنطقة".وأكد "لقد دافعنا عن أمن سوريا والعراق عندما تم اجتياحهما من قبل داعش، ونمد يد الصداقة والأخوة لباقي البلدان أيضا".وأضاف تنغسيري "لكننا سنرد الصاع صاعين إذا تعرضنا لأي اعتداء.. لدينا العديد من الأسلحة الحديثة والمتطورة لاسيما الصواريخ والمسيّرات الدقيقة والأنظمة الدفاعية المتطورة وسنكشف عن منجزات مذهلة في المستقبل القريب".
https://sputnikarabic.ae/20221018/القوات-البرية-للحرس-الثوري-تنفذ-ذروة-عملياتها-خلال-مناورات-إيران-القوية-1069196585.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم العربي, قطر, أخبار الأردن, أخبار عمان

قائد في الحرس الثوري الإيراني يعلن دعوة دول عربية لإجراء مناورات مشتركة

21:10 GMT 23.10.2022
© AP Photo / Vahid Salemiسفينة قوات الحرس الثوري الإيراني في الخليج العربي
سفينة قوات الحرس الثوري الإيراني في الخليج العربي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2022
© AP Photo / Vahid Salemi
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قال قائد القوة البحرية في الحرس الثوري العميد علي رضا تنغسيري إنه تم توجيه الدعوة لعدد من الدول العربية للمشاركة في المناوزرات البحرية في مياه الخليج.
وأوضح تنغسيري: "وجهنا دعوة لكثير من بلدان المنطقة لاسيما العراق وعمان وقطر للمشاركة في مناوراتنا البحرية في مياه الخليج الفارسي".
وأضاف القائد العسكري الإيراني: "لدينا أطول الشواطئ المطلة على الخليج الفارسي وبناء على ذلك اقترحنا على الدول الإقليمية أن توفر الجمهورية الإسلامية أمن المنطقة".
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وأكد "لقد دافعنا عن أمن سوريا والعراق عندما تم اجتياحهما من قبل داعش، ونمد يد الصداقة والأخوة لباقي البلدان أيضا".
وأضاف تنغسيري "لكننا سنرد الصاع صاعين إذا تعرضنا لأي اعتداء.. لدينا العديد من الأسلحة الحديثة والمتطورة لاسيما الصواريخ والمسيّرات الدقيقة والأنظمة الدفاعية المتطورة وسنكشف عن منجزات مذهلة في المستقبل القريب".
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