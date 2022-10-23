https://sputnikarabic.ae/20221023/كوريا-الجنوبية-تبدأ-جولة-جديدة-من-محادثات-اتفاقية-التجارة-الحرة-مع-مجلس-التعاون-الخليجي-1069368531.html
كوريا الجنوبية تبدأ جولة جديدة من محادثات اتفاقية التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي
كوريا الجنوبية تبدأ جولة جديدة من محادثات اتفاقية التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي
أكدت الحكومة الكورية الجنوبية أنها ستبدأ غدا الاثنين، جولة جديدة من المحادثات مع دول الخليج بخصوص اتفاقية التجارة الحرة بينهما. 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T07:00+0000
2022-10-23T07:00+0000
2022-10-23T07:00+0000
كوريا الجنوبية
مجلس التعاون الخليجي
العالم العربي
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ووفقا لبيان أصدرته وزارة التجارة الكورية الجنوبية، ونشرته وكالة يونهاب، فستجري سيئول جولة جديدة من المحادثات مع مجلس التعاون الخليجي الأسبوع المقبل بشأن اتفاقية التجارة الحرة.الجولة التي تعد السادسة من المحادثات الرسمية بين سيئول والمجلس ستبدأ غدا الاثنين، ولمدة خمسة أيام في العاصمة الكورية سيئول.وحسب بيان الوزارة، فإن تلك الجولة ستناقش عددا من القضايا مثل "تجارة السلع والخدمات، وبلد المنشأ، والتجارة الرقمية، وحقوق الملكية الفكرية".وقد بلغ التبادل التجاري بين كوريا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي 46.6 مليار دولار في عام 2020.طالع أيضا: وزيران إسرائيليان يزوران كوريا الجنوبية للتوقيع على اتفاقية للتجارة الحرة
https://sputnikarabic.ae/20220327/كوريا-الجنوبية-تستأنف-مع-دول-خليجية-المحادثات-بشأن-اتفاق-التجارة-الحرة-بعد-توقف-دام-13-عاما-1060516005.html
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كوريا الجنوبية, مجلس التعاون الخليجي, العالم العربي
كوريا الجنوبية, مجلس التعاون الخليجي, العالم العربي
كوريا الجنوبية تبدأ جولة جديدة من محادثات اتفاقية التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي
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أكدت الحكومة الكورية الجنوبية أنها ستبدأ غدا الاثنين، جولة جديدة من المحادثات مع دول الخليج بخصوص اتفاقية التجارة الحرة بينهما.
ووفقا لبيان
أصدرته وزارة التجارة الكورية الجنوبية، ونشرته وكالة يونهاب، فستجري سيئول جولة جديدة من المحادثات مع مجلس التعاون الخليجي الأسبوع المقبل بشأن اتفاقية التجارة الحرة.
الجولة التي تعد السادسة من المحادثات الرسمية بين سيئول والمجلس
ستبدأ غدا الاثنين، ولمدة خمسة أيام في العاصمة الكورية سيئول.
وحسب بيان الوزارة، فإن تلك الجولة ستناقش عددا من القضايا مثل "تجارة السلع والخدمات، وبلد المنشأ، والتجارة الرقمية، وحقوق الملكية الفكرية".
وكانت سيئول قد استأنفت مع دول الخليج محادثات اتفاقية التجارة الحرة بعد انقطاع دام 13 عامًا.
وقد بلغ التبادل التجاري بين كوريا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي 46.6 مليار دولار في عام 2020.