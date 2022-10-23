https://sputnikarabic.ae/20221023/كوريا-الجنوبية-تبدأ-جولة-جديدة-من-محادثات-اتفاقية-التجارة-الحرة-مع-مجلس-التعاون-الخليجي-1069368531.html

كوريا الجنوبية تبدأ جولة جديدة من محادثات اتفاقية التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي

كوريا الجنوبية تبدأ جولة جديدة من محادثات اتفاقية التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي

أكدت الحكومة الكورية الجنوبية أنها ستبدأ غدا الاثنين، جولة جديدة من المحادثات مع دول الخليج بخصوص اتفاقية التجارة الحرة بينهما. 23.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-23T07:00+0000

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2022-10-23T07:00+0000

كوريا الجنوبية

مجلس التعاون الخليجي

العالم العربي

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ووفقا لبيان أصدرته وزارة التجارة الكورية الجنوبية، ونشرته وكالة يونهاب، فستجري سيئول جولة جديدة من المحادثات مع مجلس التعاون الخليجي الأسبوع المقبل بشأن اتفاقية التجارة الحرة.الجولة التي تعد السادسة من المحادثات الرسمية بين سيئول والمجلس ستبدأ غدا الاثنين، ولمدة خمسة أيام في العاصمة الكورية سيئول.وحسب بيان الوزارة، فإن تلك الجولة ستناقش عددا من القضايا مثل "تجارة السلع والخدمات، وبلد المنشأ، والتجارة الرقمية، وحقوق الملكية الفكرية".وقد بلغ التبادل التجاري بين كوريا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي 46.6 مليار دولار في عام 2020.طالع أيضا: وزيران إسرائيليان يزوران كوريا الجنوبية للتوقيع على اتفاقية للتجارة الحرة

https://sputnikarabic.ae/20220327/كوريا-الجنوبية-تستأنف-مع-دول-خليجية-المحادثات-بشأن-اتفاق-التجارة-الحرة-بعد-توقف-دام-13-عاما-1060516005.html

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