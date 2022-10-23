https://sputnikarabic.ae/20221023/لجنة-أطباء-السودان-المركزية-تعلن-مقتل-متظاهر-بطلق-ناري-في-الصدر-بعد-مشاركته-في-مظاهرات-الخرطوم-1069389926.html

لجنة أطباء السودان المركزية تعلن مقتل متظاهر بطلق ناري في الصدر بعد مشاركته في مظاهرات الخرطوم

لجنة أطباء السودان المركزية تعلن مقتل متظاهر بطلق ناري في الصدر بعد مشاركته في مظاهرات الخرطوم

أعلنت لجنة أطباء السودان مقتل متظاهر بطلق ناري في الصدر بعد مشاركته في مظاهرات اليوم في العاصمة الخرطوم. 23.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-23T18:18+0000

2022-10-23T18:18+0000

2022-10-23T18:18+0000

أخبار السودان اليوم

الفترة الانتقالية في السودان

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وأشار اللجنة في بيان لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" (أنشطة ‏شركة "ميتا" محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة) إلى أنه لم يتم التأكد من بيانات الضحية بعد.وأوضحت أنه توفي "إثر إصابته بطلق ناري في الصدر أطلقته قوات الانقلاب بعد مشاركته في تظاهرة اليوم بمدينة الخرطوم".ولفتت اللجنة إلى أنه بوفاة اليوم "يبلغ العدد الكلي لشهدائنا بعد انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر (118) شهيداً، ينيرون لنا دجى الطريق ويذللون عقباته للعبور إلى مرافئ الحرية والمجد".وأعلنت اللجنة أمس إصابة 31 في مليونية 21 أكتوبر، من بينها (3) حالات إصابة في العين بعبوات الغاز المسيل للدموع، وإصابة برصاص مطاطي في الساق، وإصابة بقنبلة صوتية في البطن، و(5) حالات إصابة في الرأس بعبوات الغاز المسيل للدموع، وحالات إصابة متفرقة في الجسم نتيجة التصويب المباشر لعبوات الغاز المسيل للدموع والرشق بالحجارة والتدافع.ودعت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، في السودان للتظاهر والمطالبة بدولة مدنية وإعادة الجيش إلى ثكناته العسكرية، في الذكرى الأولى لإجراءات اتخذها الجيش شملت إقالة الحكومة..وأكدت القوى عدم مشاركتها بأي اتفاق مع المكون العسكري نافية ما يشاع حول التوصل لمسودة اتفاق بينهما وعن قرب التوقيع عليها.كما جددت التزامها للشعب السوداني بتمسكها بتحقيق مطالبه المشروعة بالانتقال الديمقراطي وتشكيل مؤسسات حكم دستورية، بحسب ما جاء في بيانها.

https://sputnikarabic.ae/20220106/لجنة-أطباء-السودان-سقوط-3-قتلى-في-مظاهرات-اليوم-1055046541.html

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أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان