https://sputnikarabic.ae/20221023/محكمة-إسرائيلية-ترفض-طلب-الإفراج-المبكر-عن-فلسطيني-مصاب-بالسرطان-1069375344.html
محكمة إسرائيلية ترفض طلب الإفراج المبكر عن فلسطيني مصاب بالسرطان
محكمة إسرائيلية ترفض طلب الإفراج المبكر عن فلسطيني مصاب بالسرطان
رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية، اليوم الأحد، طلب الإفراج المبكر عن الأسير الفلسطيني المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد. 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T11:40+0000
2022-10-23T11:40+0000
2022-10-23T11:40+0000
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
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رام الله - سبوتنيك. وقال نادي الأسير في بيان: "هذا القرار هو الثاني الذي يصدر عن قضاء الاحتلال، ويتم رفض طلب الإفراج المبكر عنه، رغم وضعه الصحي الحرج جدا".وأضاف البيان أن "اللجنة الخاصة بالنظر في طلب الإفراج المبكر عن الأسير أبو حميد، والذي يعاني تدهورا كبيرا في وضعه الصحي، عقدت بطلب قدمه محاميه استنادا إلى التقرير الطبي النهائي الذي صدر عن مستشفى أساف هروفيه الإسرائيلي، والذي أوصى فيه الأطباء بالإفراج عنه في أيامه الأخيرة، لكنها لم تتخذ قرارا بعد".وأوضحت الهيئة أن الأسير أبو حميد تعرض لجريمة الإهمال الطبي "القتل البطيء" على مدار سنوات.وصدر ضد أبو حميد أحكام بالسجن المؤبد 5 مرات، بجانب حكم آخر بالسجن لمدة 50 عاما، وهو في السجون الإسرائيلية منذ عام 2002.وبدأ وضعه الصحي في تراجع واضح منذ شهر آب/ أغسطس العام الماضي، وفي حينه تم الكشف المتأخر عن إصابته بسرطان في الرئة جراء مماطلة إدارة سجون الاحتلال في إجراء فحوصات طبية له، إلى أن وصل اليوم إلى مرحلة صحية حرجة.يشار إلى أن نحو 600 أسير من المرضى في سجون الاحتلال، من بينهم 23 أسيرا يعانون من الإصابة بالسرطان والأورام بدرجات مختلفة.
https://sputnikarabic.ae/20221006/اللجنة-الخاصة-بقضية-الأسير-الفلسطيني-ناصر-أبو-حميد-المصاب-بالسرطان-ترفض-الإفراج-المبكر-عنه-1068699989.html
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
محكمة إسرائيلية ترفض طلب الإفراج المبكر عن فلسطيني مصاب بالسرطان
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رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية، اليوم الأحد، طلب الإفراج المبكر عن الأسير الفلسطيني المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد.
رام الله - سبوتنيك
. وقال نادي الأسير في بيان: "هذا القرار هو الثاني الذي يصدر عن قضاء الاحتلال، ويتم رفض طلب الإفراج المبكر عنه، رغم وضعه الصحي الحرج جدا".
وأضاف البيان أن "اللجنة الخاصة بالنظر في طلب الإفراج المبكر عن الأسير أبو حميد، والذي يعاني تدهورا كبيرا في وضعه الصحي، عقدت بطلب قدمه محاميه استنادا إلى التقرير الطبي النهائي الذي صدر عن مستشفى أساف هروفيه الإسرائيلي، والذي أوصى فيه الأطباء بالإفراج عنه في أيامه الأخيرة، لكنها لم تتخذ قرارا بعد".
وأوضحت الهيئة أن الأسير أبو حميد تعرض لجريمة الإهمال الطبي "القتل البطيء" على مدار سنوات.
وصدر ضد أبو حميد أحكام بالسجن المؤبد 5 مرات، بجانب حكم آخر بالسجن لمدة 50 عاما، وهو في السجون الإسرائيلية منذ عام 2002.
وبدأ وضعه الصحي في تراجع واضح منذ شهر آب/ أغسطس العام الماضي، وفي حينه تم الكشف المتأخر عن إصابته بسرطان في الرئة
جراء مماطلة إدارة سجون الاحتلال في إجراء فحوصات طبية له، إلى أن وصل اليوم إلى مرحلة صحية حرجة.
يشار إلى أن نحو 600 أسير من المرضى
في سجون الاحتلال، من بينهم 23 أسيرا يعانون من الإصابة بالسرطان والأورام بدرجات مختلفة.