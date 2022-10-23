https://sputnikarabic.ae/20221023/مسؤول-أمريكي-ينفي-إرسال-واشنطن-رسالة-إلى-طهران-بشأن-التعجيل-بإبرام-الاتفاق-النووي-1069361514.html

مسؤول أمريكي ينفي إرسال واشنطن رسالة إلى طهران بشأن التعجيل بإبرام الاتفاق النووي

مسؤول أمريكي ينفي إرسال واشنطن رسالة إلى طهران بشأن التعجيل بإبرام الاتفاق النووي

نفى مسؤول أمريكي صحة تصريحات لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، قال فيها إن الولايات المتحدة أرسلت رسالة إلى إيران يُستشف منها تعجُّل واشنطن التوصل... 23.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-23T09:06+0000

2022-10-23T09:06+0000

2022-10-23T09:06+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

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موسكو- سبوتنيك. وقال المسؤول الأمريكي، في حديث لصحيفة "وول ستريت جورنال" دون كشف اسمه: "بالتأكيد ليست هناك رسالة كهذه. رسالتنا الوحيدة التي يمكن أن نرسلها إلى إيران هي: أوقفوا قتل شعبكم".وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قد أعلن، اليوم السبت، أن بلاده تلقت رسالة جديدة من واشنطن بشأن المفاوضات حول برنامج إيران النووي، مشيرا إلى أن تقييم طهران للرسالة هو أن الجانب الأمريكي يضع الاتفاق على رأس أولوياته.وقال عبد اللهيان، للتلفزيون الإيراني الرسمي خلال زيارته إلى أرمينيا حول مستجدات المفاوضات النووية: "الأمريكيون متناقضون في كلامهم وسلوكهم وقبل ثلاثة أيام، تلقينا رسالة من أمريكا، وقلنا إنه يجب تسوية اتهامات الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموجهة لنا".وأضاف: "تقييمنا، حسب الرسالة، التي وصلتنا من الجانب الأمريكي هو أن الاتفاق ليس فقط من أولوياتهم، بل أنهم مسرعون جدا لتوقيعه"، متابعا: "لن نقدم أي تنازلات للجانب الأمريكي".وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.وتطالب إيران بإغلاق ملف "ادعاءات" الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة؛ وتدرج ذلك ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.بالمقابل، اعتبرت الولايات المتحدة أن رد طهران على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 [بين إيران من جهة، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى]، لم يكن "بناءً".وفي 4 آب/أغسطس الماضي، استؤنفت في فيينا، عملية التفاوض لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي؛ وشهدت مشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية.وتتناول مسودة الاتفاق خفض العقوبات عن إيران؛ مقابل الخطوات النووية اللازمة لإعادة الاتفاق النووي الإيراني، إلى "المسار الصحيح".وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في أيار/مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

https://sputnikarabic.ae/20221022/إيران-تعلن-تلقيها-رسالة-أمريكية-تشير-إلى-أن-واشنطن-تريد-تسريع-وتيرة-الوصول-لاتفاق-نووي-1069341436.html

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