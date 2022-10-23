https://sputnikarabic.ae/20221023/مساعدات-واشنطن-إلى-كييف-قد-تحدث-انقساما-بين-الجمهوريين-حال-فوزهم-بالانتخابات-النصفية-1069364649.html

مساعدات واشنطن إلى كييف قد تحدث انقساما بين الجمهوريين حال فوزهم بالانتخابات النصفية

مساعدات واشنطن إلى كييف قد تحدث انقساما بين الجمهوريين حال فوزهم بالانتخابات النصفية

أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، بأن المساعدات الأمريكية المقدمة إلى كييف قد تسبب انقساما بين أعضاء الحزب الجمهوري في حال فوزه بانتخابات التجديد النصفي الشهر... 23.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-23T02:15+0000

2022-10-23T02:15+0000

2022-10-23T02:15+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/12/1047829787_0:139:1271:854_1920x0_80_0_0_5f3dca8080e50c0a0cc26eb71c685dfe.jpg

واشنطن - سبوتنيك. وذكرت القناة أن عددا من الأعضاء البارزين بالحزب الجمهوري، أعلنوا بالفعل أنهم ينوون دراسة نفقات الولايات المتحدة المتعلقة بأوكرانيا بعناية في حال الفوز بانتخابات التجديد النصفي.في الوقت نفسه، قال زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، إنه سيكون من الخطأ تشويه صورة الجمهوريين فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية.وأشارت "سي.إن.إن" إلى أن تباين وجهات النظر داخل الحزب الجمهوري بشأن أوكرانيا يمكن أن تكون "حجر عثرة" إذا فاز الجمهوريون بأغلبية المقاعد في مجلس النواب.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، تقدر بمليارات الدولارات، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه إلى كييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق كافة مهامها المحددة مسبقا.

https://sputnikarabic.ae/20221021/بايدن-ينتقد-الجمهوريين-لاقتراحهم-إمكانية-تقليص-مساعدات-بلاده-المالية-لأوكرانيا-1069299240.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا