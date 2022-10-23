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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221023/مساعدات-واشنطن-إلى-كييف-قد-تحدث-انقساما-بين-الجمهوريين-حال-فوزهم-بالانتخابات-النصفية-1069364649.html
مساعدات واشنطن إلى كييف قد تحدث انقساما بين الجمهوريين حال فوزهم بالانتخابات النصفية
مساعدات واشنطن إلى كييف قد تحدث انقساما بين الجمهوريين حال فوزهم بالانتخابات النصفية
أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، بأن المساعدات الأمريكية المقدمة إلى كييف قد تسبب انقساما بين أعضاء الحزب الجمهوري في حال فوزه بانتخابات التجديد النصفي الشهر... 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T02:15+0000
2022-10-23T02:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وذكرت القناة أن عددا من الأعضاء البارزين بالحزب الجمهوري، أعلنوا بالفعل أنهم ينوون دراسة نفقات الولايات المتحدة المتعلقة بأوكرانيا بعناية في حال الفوز بانتخابات التجديد النصفي.في الوقت نفسه، قال زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، إنه سيكون من الخطأ تشويه صورة الجمهوريين فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية.وأشارت "سي.إن.إن" إلى أن تباين وجهات النظر داخل الحزب الجمهوري بشأن أوكرانيا يمكن أن تكون "حجر عثرة" إذا فاز الجمهوريون بأغلبية المقاعد في مجلس النواب.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، تقدر بمليارات الدولارات، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه إلى كييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق كافة مهامها المحددة مسبقا.
https://sputnikarabic.ae/20221021/بايدن-ينتقد-الجمهوريين-لاقتراحهم-إمكانية-تقليص-مساعدات-بلاده-المالية-لأوكرانيا-1069299240.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

مساعدات واشنطن إلى كييف قد تحدث انقساما بين الجمهوريين حال فوزهم بالانتخابات النصفية

02:15 GMT 23.10.2022
© Sputnik . Artur Gabdrahmanov / الانتقال إلى بنك الصورتوافد قوات الحرس الوطني إلى مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن، قبل مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن رئيسا للبلاد
توافد قوات الحرس الوطني إلى مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن، قبل مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن رئيسا للبلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2022
© Sputnik . Artur Gabdrahmanov
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أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، بأن المساعدات الأمريكية المقدمة إلى كييف قد تسبب انقساما بين أعضاء الحزب الجمهوري في حال فوزه بانتخابات التجديد النصفي الشهر المقبل.
واشنطن - سبوتنيك. وذكرت القناة أن عددا من الأعضاء البارزين بالحزب الجمهوري، أعلنوا بالفعل أنهم ينوون دراسة نفقات الولايات المتحدة المتعلقة بأوكرانيا بعناية في حال الفوز بانتخابات التجديد النصفي.
علاوة على ذلك، أوضح زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي، أن واشنطن ستواصل تقديم المساعدات العسكرية إلى كييف، لكنها لن تقدم "شيكات على بياض".
في الوقت نفسه، قال زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، إنه سيكون من الخطأ تشويه صورة الجمهوريين فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية.
وأشارت "سي.إن.إن" إلى أن تباين وجهات النظر داخل الحزب الجمهوري بشأن أوكرانيا يمكن أن تكون "حجر عثرة" إذا فاز الجمهوريون بأغلبية المقاعد في مجلس النواب.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2022
بايدن يهاجم الجمهوريين لاقتراحهم تقليص المساعدات المالية لأوكرانيا
21 أكتوبر, 00:27 GMT
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، تقدر بمليارات الدولارات، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه إلى كييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق كافة مهامها المحددة مسبقا.
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Военнослужащий из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:30 GMT
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