https://sputnikarabic.ae/20221023/مساعدات-واشنطن-إلى-كييف-قد-تحدث-انقساما-بين-الجمهوريين-حال-فوزهم-بالانتخابات-النصفية-1069364649.html
مساعدات واشنطن إلى كييف قد تحدث انقساما بين الجمهوريين حال فوزهم بالانتخابات النصفية
مساعدات واشنطن إلى كييف قد تحدث انقساما بين الجمهوريين حال فوزهم بالانتخابات النصفية
أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، بأن المساعدات الأمريكية المقدمة إلى كييف قد تسبب انقساما بين أعضاء الحزب الجمهوري في حال فوزه بانتخابات التجديد النصفي الشهر... 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T02:15+0000
2022-10-23T02:15+0000
2022-10-23T02:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وذكرت القناة أن عددا من الأعضاء البارزين بالحزب الجمهوري، أعلنوا بالفعل أنهم ينوون دراسة نفقات الولايات المتحدة المتعلقة بأوكرانيا بعناية في حال الفوز بانتخابات التجديد النصفي.في الوقت نفسه، قال زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، إنه سيكون من الخطأ تشويه صورة الجمهوريين فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية.وأشارت "سي.إن.إن" إلى أن تباين وجهات النظر داخل الحزب الجمهوري بشأن أوكرانيا يمكن أن تكون "حجر عثرة" إذا فاز الجمهوريون بأغلبية المقاعد في مجلس النواب.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، تقدر بمليارات الدولارات، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه إلى كييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق كافة مهامها المحددة مسبقا.
https://sputnikarabic.ae/20221021/بايدن-ينتقد-الجمهوريين-لاقتراحهم-إمكانية-تقليص-مساعدات-بلاده-المالية-لأوكرانيا-1069299240.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
مساعدات واشنطن إلى كييف قد تحدث انقساما بين الجمهوريين حال فوزهم بالانتخابات النصفية
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أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، بأن المساعدات الأمريكية المقدمة إلى كييف قد تسبب انقساما بين أعضاء الحزب الجمهوري في حال فوزه بانتخابات التجديد النصفي الشهر المقبل.
واشنطن - سبوتنيك. وذكرت القناة أن عددا من الأعضاء البارزين بالحزب الجمهوري، أعلنوا بالفعل أنهم ينوون دراسة نفقات الولايات المتحدة المتعلقة بأوكرانيا بعناية في حال الفوز بانتخابات التجديد النصفي.
علاوة على ذلك، أوضح زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي، أن واشنطن ستواصل تقديم المساعدات العسكرية إلى كييف
، لكنها لن تقدم "شيكات على بياض".
في الوقت نفسه، قال زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، إنه سيكون من الخطأ تشويه صورة الجمهوريين فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية.
وأشارت "سي.إن.إن" إلى أن تباين وجهات النظر داخل الحزب الجمهوري
بشأن أوكرانيا يمكن أن تكون "حجر عثرة" إذا فاز الجمهوريون بأغلبية المقاعد في مجلس النواب.
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، تقدر بمليارات الدولارات، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه إلى كييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق كافة مهامها المحددة مسبقا.