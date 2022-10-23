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https://sputnikarabic.ae/20221023/مساعدة-وزير-الخارجية-الأمريكي-للشرق-الأدنى-تزور-العاصمة-العمانية-مسقط-1069378910.html
مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأدنى تزور العاصمة العمانية مسقط
مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأدنى تزور العاصمة العمانية مسقط
تقوم مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، باربارا ليف، بزيارة إلى سلطنة عمان، تجري خلالها مباحثات مع المسؤولين العمانيين. 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T12:55+0000
2022-10-23T12:55+0000
سلطنة عمان
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ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، فقد استقبل وزير المكتب السلطاني، الفريق أول سلطان بن محمد النعماني، اليوم الأحد، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى والوفد المرافق لها.وتركزت المباحثات بين الجانبين حول العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وسلطنة عمان، وسبل تطويرها.واستعرض الجانبان كذلك القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك بين البلدين، في إطار إيجاد رؤية مشتركة حولها.طالع أيضا: مارك إسبر: السلطان قابوس ساهم في صنع شراكة عسكرية قوية بين أمريكا وسلطنة عمان
https://sputnikarabic.ae/20221001/وزيرا-خارجية-أمريكا-وسلطنة-عمان-يبحثان-تمديد-وتوسعة-الهدنة-في-اليمن-1068490882.html
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سلطنة عمان, العالم العربي
سلطنة عمان, العالم العربي

مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأدنى تزور العاصمة العمانية مسقط

12:55 GMT 23.10.2022
© Photo / Pixabay / Hans Schwarzkopf مدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان تحصل على لقب "أفضل وجهة للطبيعة لعام 2020"
مدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان تحصل على لقب أفضل وجهة للطبيعة لعام 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2022
© Photo / Pixabay / Hans Schwarzkopf
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تقوم مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، باربارا ليف، بزيارة إلى سلطنة عمان، تجري خلالها مباحثات مع المسؤولين العمانيين.
ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، فقد استقبل وزير المكتب السلطاني، الفريق أول سلطان بن محمد النعماني، اليوم الأحد، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى والوفد المرافق لها.
وتركزت المباحثات بين الجانبين حول العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وسلطنة عمان، وسبل تطويرها.
منظر من صنعاء، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
وزيرا خارجية أمريكا وسلطنة عمان يبحثان تمديد وتوسعة الهدنة في اليمن
1 أكتوبر, 20:01 GMT
واستعرض الجانبان كذلك القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك بين البلدين، في إطار إيجاد رؤية مشتركة حولها.
طالع أيضا: مارك إسبر: السلطان قابوس ساهم في صنع شراكة عسكرية قوية بين أمريكا وسلطنة عمان
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