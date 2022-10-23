https://sputnikarabic.ae/20221023/مصر-تخصص-منطقة-للتظاهر-في-شرم-الشيخ-على-هامش-مؤتمر-المناخ-فيديو-1069384895.html
مصر تخصص منطقة للتظاهر في شرم الشيخ على هامش مؤتمر المناخ... فيديو
مصر تخصص منطقة للتظاهر في شرم الشيخ على هامش مؤتمر المناخ... فيديو
قال محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، إنه تخصيص مكان محدد للتظاهر بمدينة شرم الشيخ على هامش فعاليات مؤتمر المناخ "كوب27". 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T16:28+0000
2022-10-23T16:28+0000
2022-10-23T16:28+0000
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وأضاف فودة في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت، أن الأنباء التي يجري تداولها بشأن منع التظاهر في مدينة شرم الشيخ، خلال قمة المناخ "غير صحيحة".وأكد أنه "تم تخصيص منطقة للتظاهر، على هامش فعاليات القمة، تضم مطاعم وكافيتريات، وأماكن جلوس"، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي تفقّد المنطقة المخصصة للتظاهر بنفسه.وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أنه "التقى، خلال الأيام الماضية، وفوداً من 60 سفارة أجنبية، من بينها ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، تمحورت أسئلتها على قضية التظاهر، وكيف سيتم التعامل مع من يتجاوز أو يرتكب خطأ". وتابع "أكدت للجميع أن مصر دولة حضارية ومتحضرة، وأن هناك مكاناً مخصصاً للتظاهر".وأوضح فودة أن "تواجد الناس في منطقة التظاهر سيكون محكوماً بقواعد الأمم المتحدة في هذا السياق". وأردف "من يرغب في التظاهر يمكنه أن يحمل اللافتة الخاصة به في المنطقة المخصصة لذلك، شريطة ألا يعمد إلى تكسير أو تخريب ما حوله، فهذا غير مسموح به".يذكر أنه من المقرر عقد مؤتمر قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ بمصر في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20221023/مصر-تحذر-من-تأثير-التوترات-العالمية-على-قمة-شرم-الشيخ-للمناخ-أو-بلوغ-اللا-عودة-1069381411.html
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مصر تخصص منطقة للتظاهر في شرم الشيخ على هامش مؤتمر المناخ... فيديو
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قال محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، إنه تخصيص مكان محدد للتظاهر بمدينة شرم الشيخ على هامش فعاليات مؤتمر المناخ "كوب27".
وأضاف فودة في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت، أن الأنباء التي يجري تداولها بشأن منع التظاهر في مدينة شرم الشيخ، خلال قمة المناخ "غير صحيحة".
وأكد أنه "تم تخصيص منطقة للتظاهر، على هامش فعاليات القمة، تضم مطاعم وكافيتريات، وأماكن جلوس"، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي تفقّد المنطقة المخصصة للتظاهر بنفسه.
وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أنه "التقى، خلال الأيام الماضية، وفوداً من 60 سفارة أجنبية، من بينها ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، تمحورت أسئلتها على قضية التظاهر، وكيف سيتم التعامل مع من يتجاوز أو يرتكب خطأ".
وتابع "أكدت للجميع أن مصر دولة حضارية ومتحضرة، وأن هناك مكاناً مخصصاً للتظاهر".
وأوضح فودة أن "تواجد الناس في منطقة التظاهر سيكون محكوماً بقواعد الأمم المتحدة في هذا السياق".
وأردف "من يرغب في التظاهر يمكنه أن يحمل اللافتة الخاصة به في المنطقة المخصصة لذلك، شريطة ألا يعمد إلى تكسير أو تخريب ما حوله، فهذا غير مسموح به".
يذكر أنه من المقرر عقد مؤتمر قمة المناخ
في مدينة شرم الشيخ بمصر في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل.