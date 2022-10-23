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https://sputnikarabic.ae/20221023/مقتل-امرأة-وإصابة-أخرى-في-عملية-طعن-شرقي-العاصمة-البريطانية-لندن-1069383552.html
مقتل امرأة وإصابة أخرى في عملية طعن شرقي العاصمة البريطانية لندن
مقتل امرأة وإصابة أخرى في عملية طعن شرقي العاصمة البريطانية لندن
أفادت إعلام محلي بمقتل امرأة وإصابة أخرى في عملية طعن شرقي العاصمة البريطانية لندن. 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T15:36+0000
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بريطانيا, العالم
بريطانيا, العالم

مقتل امرأة وإصابة أخرى في عملية طعن شرقي العاصمة البريطانية لندن

15:36 GMT 23.10.2022 (تم التحديث: 15:46 GMT 23.10.2022)
© Sputnik . Alex MacNaughton / الانتقال إلى بنك الصورالشرطة البريطانية تقف على الجزء الشمالي من جسر لندن بعد عملية إرهابية هناك، 4 يونيو/ حزيران 2017
الشرطة البريطانية تقف على الجزء الشمالي من جسر لندن بعد عملية إرهابية هناك، 4 يونيو/ حزيران 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2022
© Sputnik . Alex MacNaughton
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أفادت إعلام محلي بمقتل امرأة وإصابة أخرى في عملية طعن شرقي العاصمة البريطانية لندن.
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На месте попадания российской ракеты в Киеве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:03 GMT
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