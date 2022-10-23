https://sputnikarabic.ae/20221023/مقتل-امرأة-وإصابة-أخرى-في-عملية-طعن-شرقي-العاصمة-البريطانية-لندن-1069383552.html
مقتل امرأة وإصابة أخرى في عملية طعن شرقي العاصمة البريطانية لندن
مقتل امرأة وإصابة أخرى في عملية طعن شرقي العاصمة البريطانية لندن
أفادت إعلام محلي بمقتل امرأة وإصابة أخرى في عملية طعن شرقي العاصمة البريطانية لندن. 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T15:36+0000
2022-10-23T15:36+0000
2022-10-23T15:46+0000
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مقتل امرأة وإصابة أخرى في عملية طعن شرقي العاصمة البريطانية لندن
15:36 GMT 23.10.2022 (تم التحديث: 15:46 GMT 23.10.2022) تابعنا عبر
يتبع
أفادت إعلام محلي بمقتل امرأة وإصابة أخرى في عملية طعن شرقي العاصمة البريطانية لندن.