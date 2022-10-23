https://sputnikarabic.ae/20221023/مقتل-شخص-وإصابة-3-آخرين-إثر-انفجار-عبوة-ناسفة-في-خيرسون--1069379634.html
مقتل شخص وإصابة 3 آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة في خيرسون
مقتل شخص وإصابة 3 آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة في خيرسون
أفادت الخدمة الصحفية التابعة لوزارة الصحة في المنطقة أن ثلاثة أشخاص أصيبوا، وتوفي شخص واحد نتيجة عمل إرهابي في خيرسون. 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T13:08+0000
2022-10-23T13:08+0000
2022-10-23T13:13+0000
أخبار أوكرانيا
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ووقع عمل إرهابي في مدينة خيرسون، اليوم الأحد، حيث انفجرت عبوة ناسفة مربوطة بعمود في الشارع، ما أسفر عن مقتل شخص. وجاء في التقرير أن "مدنياً قتل وأصيب ثلاثة نتيجة للعمل الإرهابي الذي نفذته القوات المسلحة الأوكرانية اليوم في خيرسون". وأكدت الوزارة أن أطباء الإسعاف قدموا جميع الرعاية الطبية الطارئة اللازمة للضحايا. تم نقل المرضى إلى المستشفى في إحدى المؤسسات الطبية في المنطقة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
مقتل شخص وإصابة 3 آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة في خيرسون
13:08 GMT 23.10.2022 (تم التحديث: 13:13 GMT 23.10.2022) تابعنا عبر
أفادت الخدمة الصحفية التابعة لوزارة الصحة في المنطقة أن ثلاثة أشخاص أصيبوا، وتوفي شخص واحد نتيجة عمل إرهابي في خيرسون.
ووقع عمل إرهابي في مدينة خيرسون، اليوم الأحد، حيث انفجرت عبوة ناسفة مربوطة بعمود في الشارع، ما أسفر عن مقتل شخص.
وجاء في التقرير أن "مدنياً قتل وأصيب ثلاثة نتيجة للعمل الإرهابي الذي نفذته القوات المسلحة الأوكرانية اليوم في خيرسون".
وأكدت الوزارة أن أطباء الإسعاف قدموا جميع الرعاية الطبية الطارئة اللازمة للضحايا. تم نقل المرضى إلى المستشفى في إحدى المؤسسات الطبية في المنطقة.