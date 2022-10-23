https://sputnikarabic.ae/20221023/مقتل-3-أشخاص-إثر-هجوم-على-فندق-جنوبي-الصومال-1069379364.html
مقتل 3 أشخاص إثر هجوم على فندق جنوبي الصومال
مقتل 3 أشخاص إثر هجوم على فندق جنوبي الصومال
ذكرت الشرطة وشهود عيان، اليوم الأحد، أن 3 أشخاص على الأقل قتلوا في هجوم متواصل على فندق جنوبي الصومال. 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T13:05+0000
2022-10-23T13:05+0000
2022-10-23T13:05+0000
الصومال
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وقال ضابط الشرطة عبد الحي إسماعيل لـ "فرانس برس" إن "مهاجمين إرهابيين اقتحموا فندق توكل ظهر اليوم وهناك قتال مستمر داخل المبنى حاليا بين قوات الأمن والإرهابيين".وأضاف: "هناك قتلى وتأكد مقتل 3 مدنيين لكن من الصعب للغاية أن نقول العدد الدقيق للضحايا الآن".و شنت عناصر من حركة الشباب المتشددة هجوما استهدف فندق "توكل" في مدينة كيسمايو جنوب شرقي الصومال حيث انفجرت سيارة مفخخة أعقبه إطلاق نار.وذكر موقع "هالغان ميديا" اليوم الأحد، أن "سيارة مفخخة انفجرت مستهدفة فندق "توكل" بمدينة كيسمايو جنوب شرقي الصومال".ولفت إلى أن "مجموعة من مقاتلي حركة الشباب المتشددة شرعت في إطلاق النار بالفندق".يذكر أنه في تموز/يوليو الماضي، أفاد التلفزيون الصومالي الرسمي بوقوع هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف فندقا في مدينة جوهر في ولاية هيرشابيل وسط الصومال، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى لم يحدد عددهم وقد تبنت حركة "الشباب" العملية.وفي أكتوبر الجاري، قُتل 20 مسلحا من حركة "الشباب"، و3 عسكريين صوماليين، بعد صد قوات الأمن هجوما للحركة وسط الصومال.ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]؛ التي تسعى إلى السيطرة على هذه الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
https://sputnikarabic.ae/20221022/الرئيس-الصومالي-تكاتف-المواطنين-يمكنهم-من-تحقيق-إنجازات-عظيمة-1069354464.html
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الصومال, أخبار العالم العربي
الصومال, أخبار العالم العربي
مقتل 3 أشخاص إثر هجوم على فندق جنوبي الصومال
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ذكرت الشرطة وشهود عيان، اليوم الأحد، أن 3 أشخاص على الأقل قتلوا في هجوم متواصل على فندق جنوبي الصومال.
وقال ضابط الشرطة عبد الحي إسماعيل لـ "فرانس برس" إن "مهاجمين إرهابيين اقتحموا فندق توكل ظهر اليوم وهناك قتال مستمر داخل المبنى حاليا بين قوات الأمن والإرهابيين".
وأضاف: "هناك قتلى وتأكد مقتل 3 مدنيين لكن من الصعب للغاية أن نقول العدد الدقيق للضحايا الآن".
و شنت عناصر من حركة الشباب المتشددة
هجوما استهدف فندق "توكل" في مدينة كيسمايو جنوب شرقي الصومال حيث انفجرت سيارة مفخخة أعقبه إطلاق نار.
وذكر موقع "هالغان ميديا" اليوم الأحد، أن "سيارة مفخخة انفجرت مستهدفة فندق "توكل" بمدينة كيسمايو جنوب شرقي الصومال".
ولفت إلى أن "مجموعة من مقاتلي حركة الشباب المتشددة شرعت في إطلاق النار بالفندق".
يذكر أنه في تموز/يوليو الماضي، أفاد التلفزيون الصومالي الرسمي بوقوع هجوم انتحاري
بسيارة مفخخة استهدف فندقا في مدينة جوهر في ولاية هيرشابيل وسط الصومال، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى لم يحدد عددهم وقد تبنت حركة "الشباب" العملية.
وفي أكتوبر الجاري، قُتل 20 مسلحا من حركة "الشباب"
، و3 عسكريين صوماليين، بعد صد قوات الأمن هجوما للحركة وسط الصومال.
ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]؛ التي تسعى إلى السيطرة على هذه الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.