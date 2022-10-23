https://sputnikarabic.ae/20221023/ميتا-تهدد-بحظر-مشاركة-المحتوى-الإخباري-في-كندا-1069367927.html

‏"ميتا" تهدد بحظر مشاركة المحتوى الإخباري في كندا

‏"ميتا" تهدد بحظر مشاركة المحتوى الإخباري في كندا

قالت شركة "ميتا" الأمريكية (أنشطتها محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة) إنها قد تمنع الكنديين من مشاركة المحتوى الإخباري عبر منصاتها للتواصل ‏الاجتماعي،... 23.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-23T06:30+0000

2022-10-23T06:30+0000

2022-10-23T06:30+0000

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ويسعى قانون الأخبار عبر الإنترنت (سي-18) في كندا إلى إجبار منصات تابعة لـ"ميتا" مثل "فيسبوك" على شراكات تقاسم الإيرادات مع المؤسسات الإخبارية المحلية، وهو ما ترفضه "ميتا"، وفقا لموقع "إنغادجيت".وتمت صياغة التشريع على غرار قانون المساومة لوسائل الإعلام الإخبارية الأسترالية، الذي أقرته الدولة بنجاح في أوائل عام 2021، بعد أن لاقى مقاومة كبيرة من شركتي "ميتا" و"غوغل".وفي منشور لها في وقت متأخر من يوم الجمعة، قالت "ميتا" إنها تريد أن تكون "شفافة بشأن احتمال أن تضطر إلى النظر فيما إذا كانت ستستمر في السماح بمشاركة المحتوى الإخباري في كندا".وجاء تهديد "ميتا" بعد أن لم تتلق دعوة من لجنة التراث في مجلس العموم لحضور اجتماع حول قانون الأخبار عبر الإنترنت (سي-18) في وقت سابق من الأسبوع.وفي الاجتماع، استمعت اللجنة إلى شهادة من شركة "غوغل"، وذلك فقط بعد أن طلبت إدراجها في إجراءات القانون المقترح.وقالت "ميتا" في منشورها: "لقد تعاملنا دائما مع السلطات العامة الكندية بشأن هذا التشريع بروح نقاش صادق وعادل، ولذا فوجئنا بعدم تلقي دعوة للمشاركة في الاجتماع، لا سيما بالنظر إلى التعليقات العامة من قبل المشرعين بأن هذا القانون يستهدف "فيسبوك".وتزعم شركة "ميتا" (أنشطتها محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة) أن المحتوى الإخباري ليس مصدرا مهما لإيراداتها.

https://sputnikarabic.ae/20221011/السلطات-الروسية-تدرج-شركة-ميتا-إلى-قائمة-الإرهابيين-والمتطرفين-1068884356.html

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