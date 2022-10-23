https://sputnikarabic.ae/20221023/نتنياهو-يقول-إن-المتطرف-بن-غفير-يمكن-أن-يكون-وزيرا-في-حكومته-1069382619.html
نتنياهو يقول إن المتطرف بن غفير يمكن أن يكون وزيرا في حكومته
نتنياهو يقول إن المتطرف بن غفير يمكن أن يكون وزيرا في حكومته
قال زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إن عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير يمكن أن يصبح وزيرا في حكومته حال فوزه في الانتخابات البرلمانية المقررة... 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T14:57+0000
2022-10-23T14:57+0000
2022-10-23T14:57+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو
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وسُئل نتنياهو في مقابلة مع القناة "14" الإسرائيلية عن مزاعم حزب "الصهيونية الدينية" بقيادة بن غفير و بتسلئيل سموتريتش بأنه سيشكل حكومة مع غانتس.وأجاب نتنياهو: "هذا هراء. إنه مجرد هراء. بيني غانتس يساري. لذلك هو ليس شريكا"، وأوضح أنه سيشكل حكومة فقط مع شركاء من اليمين.وأضاف "إما حكومة لابيد غانتس ومنصور عباس والإخوان المسلمين والطيبي أو حكومة وطنية تحت قيادتي مع حزب ليكود كبير وجميع شركائنا".وتابع: "نعم بالطبع يمكن أن يتولى بن غافير منصب وزير في حكومتي".وأمس السبت، امتنع نتنياهو عن الظهور في إحدى الاحتفالات مع بن غفير على المنصة، وقال الأخير في تصريحات له بوقت سابق من اليوم الأحد إنه "من المحتمل أن يكون مستشارو زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو قد منعوا ظهورهم المشترك الليلة الماضية على منصة الاحتفال بسبب محاولة الحفاظ على إمكانية تشكيل حكومة مع وزير الدفاع رئيس تحالف "المعسكر الرسمي" بيني غانتس.وبن غفير عضو كنيست متطرف، معروف بمواقفه العنصرية تجاه الفلسطينيين، وفي أكثر من مناسبة تسبب في تصعيد الأوضاع الأمنية لاسيما في حي الشيخ جراح بمدينة القدس الشرقية وفي المسجد الأقصى الذين غالبا ما يقود المستوطنين في عمليات متكررة لاقتحامه.ويترأس نتنياهو حزب "الليكود"، الذي يقود تحالف من أحزاب يمينية ودينية، ويسعى جاهدا للعودة للحكم في إسرائيل خلال الانتخابات البرلمانية المقررة مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل وهي الخامسة خلال أقل من 4 سنوات في ضوء حالة من عدم الاستقرار السياسي تشهدها إسرائيل.وسبق أن شغل نتنياهو منصب رئيس الوزراء في إسرائيل لـ 12 عاما متواصلة بين عامي 2009 و2021.
https://sputnikarabic.ae/20221001/عضو-الكنيست-المتطرف-بن-غفير-يقتحم-حي-الشيخ-جراح-بالقدس-فيديو-وصور-1068494177.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو
نتنياهو يقول إن المتطرف بن غفير يمكن أن يكون وزيرا في حكومته
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قال زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إن عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير يمكن أن يصبح وزيرا في حكومته حال فوزه في الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل.
وسُئل نتنياهو في مقابلة
مع القناة "14" الإسرائيلية عن مزاعم حزب "الصهيونية الدينية" بقيادة بن غفير و بتسلئيل سموتريتش بأنه سيشكل حكومة مع غانتس.
وأجاب نتنياهو: "هذا هراء. إنه مجرد هراء. بيني غانتس يساري. لذلك هو ليس شريكا"، وأوضح أنه سيشكل حكومة فقط مع شركاء من اليمين.
وأضاف "إما حكومة لابيد غانتس ومنصور عباس والإخوان المسلمين والطيبي أو حكومة وطنية تحت قيادتي مع حزب ليكود كبير وجميع شركائنا".
وتابع: "نعم بالطبع يمكن أن يتولى بن غافير منصب وزير في حكومتي".
وأمس السبت، امتنع نتنياهو
عن الظهور في إحدى الاحتفالات مع بن غفير على المنصة، وقال الأخير في تصريحات له بوقت سابق من اليوم الأحد إنه "من المحتمل أن يكون مستشارو زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو قد منعوا ظهورهم المشترك الليلة الماضية على منصة الاحتفال بسبب محاولة الحفاظ على إمكانية تشكيل حكومة مع وزير الدفاع رئيس تحالف "المعسكر الرسمي" بيني غانتس.
وبن غفير
عضو كنيست متطرف، معروف بمواقفه العنصرية تجاه الفلسطينيين، وفي أكثر من مناسبة تسبب في تصعيد الأوضاع الأمنية لاسيما في حي الشيخ جراح بمدينة القدس الشرقية وفي المسجد الأقصى الذين غالبا ما يقود المستوطنين في عمليات متكررة لاقتحامه.
ويترأس نتنياهو حزب "الليكود"، الذي يقود تحالف من أحزاب يمينية ودينية، ويسعى جاهدا للعودة للحكم في إسرائيل خلال الانتخابات البرلمانية المقررة مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل وهي الخامسة خلال أقل من 4 سنوات في ضوء حالة من عدم الاستقرار السياسي تشهدها إسرائيل.
وسبق أن شغل نتنياهو منصب رئيس الوزراء في إسرائيل لـ 12 عاما متواصلة بين عامي 2009 و2021.