https://sputnikarabic.ae/20221023/نتنياهو-يهاجم-لابيد-ويتهمه-بتراجع-الأمن-الشخصي-وارتفاع-الأسعار-في-إسرائيل-1069379059.html

نتنياهو يهاجم لابيد ويتهمه بتراجع الأمن الشخصي وارتفاع الأسعار في إسرائيل

نتنياهو يهاجم لابيد ويتهمه بتراجع الأمن الشخصي وارتفاع الأسعار في إسرائيل

هاجم بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، اليوم الأحد، سلفه، يائير لابيد، متهما إياه بتسببه في تراجع الأمن الشخصي للمواطنين في بلاده. 23.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-23T12:57+0000

2022-10-23T12:57+0000

2022-10-23T12:57+0000

العالم العربي

أخبار إسرائيل اليوم

بنيامين نتنياهو

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ونقلت القناة السابعة العبرية، ظهر اليوم الأحد، عن نتنياهو، اتهامه لرئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بأنه تسبب في ارتفاع الأسعار في بلاده، وأنه لا يفهم شيئا في الاقتصاد، مدعيا أن لابيد أخبره ذلك بنفسه من قبل.وأوضح نتنياهو أن مواطني إسرائيل يدفعون ثمن عدم إلمام يائير لابيد بالاقتصاد وعدم فهمه لمجريات الأمور والملفات الاقتصادية في إسرائيل، مضيفا أن إسرائيل تشهد ارتفاعا في تكلفة المعيشة والمواطنين لا يكسبون قوت يومهم والحكومة لا تهتم بهم.سبق لزعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن هاجم وزير الدفاع بيني غانتس، معتبرا أن سماحه للسلطة الفلسطينية بشراء مروحيات جديدة لنقل كبار مسؤوليها "مسار تهريب آمن للأسلحة غير الشرعية".جاء ذلك في مقطع مصور بثه نتنياهو رئيس حزب الليكود، على حسابه في موقع "تويتر"، في إطار الدعاية الانتخابية استعدادا لانتخابات الكنيست المقررة مطلع الشهر المقبل.ويقود نتنياهو معسكرا يضم أحزابا من اليمين الإسرائيلي والأحزاب الدينية، فيما يقود غانتس تحالفا انتخابيا باسم "المعسكر الرسمي".وقال نتنياهو: "غانتس ينتمي لليسار، ليس عيبا في ذلك، ولكن العيب هو إخفاء ذلك عن الناخبين، غانتس صادق أمس لمسؤولين فلسطينيين لشراء مروحيات، ما يمثل ممر تهريب آمن لأسلحة غير شرعية".ودعا نتنياهو جميع ناخبي الليكود إلى النزول يوم الانتخابات للإدلاء بأصواتهم، معتبرا أن من يقرر منهم البقاء في المنزل فهو بذلك يصوت لغانتس واليسار، وأمس الخميس، كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن غانتس يعتزم السماح للسلطة الفلسطينية بشراء مروحيات لرحلات كبار مسؤوليها، لأول مرة منذ عام 2001.وعارض مسؤولو المخابرات الإسرائيلية الخطوة في السنوات الأخيرة خوفا من استغلال تلك المروحيات في تهريب أسلحة، فيما توصي المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بالموافقة على طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتقوية موقعه في السلطة الفلسطينية.

https://sputnikarabic.ae/20221021/لابيد-يعد-بعدم-انضمامه-لائتلاف-مع-نتنياهو-هل-تشهد-إسرائيل-انتخابات-سادسة-1069325905.html

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العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو