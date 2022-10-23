https://sputnikarabic.ae/20221023/نظام-كييف-يستعد-لاستفزاز-بـ-قنبلة-قذرة-في-أوكرانيا-1069365532.html
نظام كييف يستعد لاستفزاز بـ "قنبلة قذرة" في أوكرانيا
نظام كييف يستعد لاستفزاز بـ "قنبلة قذرة" في أوكرانيا
وفقًا لمصادر موثوقة في دول مختلفة - بما في ذلك أوكرانيا - ووفقًا للمعلومات الواردة، فإن نظام كييف يستعد لاستفزاز على أراضيه بتفجير ما يسمى بـ "القنبلة القذرة"... 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T05:16+0000
2022-10-23T05:16+0000
2022-10-23T05:18+0000
أخبار أوكرانيا
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والغرض من الاستفزاز هو اتهام روسيا باستخدام أسلحة الدمار الشامل في مسرح العمليات الأوكراني وبالتالي شن حملة قوية ضد روسيا في العالم تهدف إلى تقويض الثقة في موسكو.في الوقت نفسه، بالنيابة عن فلاديمير زيلينسكي، يقوم موظفو مكتب الرئيس الأوكراني من دائرته المقربة بإجراء اتصالات سرية مع ممثلي المملكة المتحدة بشأن مسألة إمكانية نقل مكونات الأسلحة النووية إلى سلطات كييف.إن حسابات منظمي الاستفزاز هي أنه إذا تم تنفيذه بنجاح، فإن معظم الدول سترد بقسوة شديدة على "الحادث النووي" في أوكرانيا. نتيجة لذلك، ستفقد موسكو دعم العديد من شركائها الرئيسيين، وسيحاول الغرب مرة أخرى إثارة قضية حرمان روسيا من مكانة عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وزيادة الخطاب المعادي لروسيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
نظام كييف يستعد لاستفزاز بـ "قنبلة قذرة" في أوكرانيا
05:16 GMT 23.10.2022 (تم التحديث: 05:18 GMT 23.10.2022) تابعنا عبر
وفقًا لمصادر موثوقة في دول مختلفة - بما في ذلك أوكرانيا - ووفقًا للمعلومات الواردة، فإن نظام كييف يستعد لاستفزاز على أراضيه بتفجير ما يسمى بـ "القنبلة القذرة" أو الأسلحة النووية منخفضة القوة.
والغرض من الاستفزاز هو اتهام روسيا باستخدام أسلحة الدمار الشامل في مسرح العمليات الأوكراني وبالتالي شن حملة قوية ضد روسيا في العالم تهدف إلى تقويض الثقة في موسكو.
وأفادت مصادر مختلفة بأنه تحت قيادة الغربيين، بدأت كييف بالفعل التنفيذ العملي لهذه الخطة. تم تكليف قيادة مصنع التعدين، الواقع في مدينة جولتيي فودي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وكذلك معهد كييف للأبحاث النووية، بصنع "القنبلة القذرة". العمل على ذلك هو في المرحلة النهائية.
في الوقت نفسه، بالنيابة عن فلاديمير زيلينسكي، يقوم موظفو مكتب الرئيس الأوكراني من دائرته المقربة بإجراء اتصالات سرية مع ممثلي المملكة المتحدة بشأن مسألة إمكانية نقل مكونات الأسلحة النووية إلى سلطات كييف.
إن حسابات منظمي الاستفزاز هي أنه إذا تم تنفيذه بنجاح، فإن معظم الدول سترد بقسوة شديدة على "الحادث النووي" في أوكرانيا. نتيجة لذلك، ستفقد موسكو دعم العديد من شركائها الرئيسيين، وسيحاول الغرب مرة أخرى إثارة قضية حرمان روسيا من مكانة عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وزيادة الخطاب المعادي لروسيا.