https://sputnikarabic.ae/20221023/وزارة-التربية-العراقية-تعتبر-العام-الماضي-سنة-عدم-رسوب-1069369011.html
وزارة التربية العراقية تعتبر العام الماضي سنة عدم رسوب
وزارة التربية العراقية تعتبر العام الماضي سنة عدم رسوب
أعلنت وزارة التربية في العراق، أنها ستعتبر العام الدراسي الماضي سنة عدم رسوب. 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T07:07+0000
2022-10-23T07:07+0000
2022-10-23T07:07+0000
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102071/86/1020718691_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_637c8f8184c45680ff4a1c69ccb4b5d3.jpg
جاء هذا في بيان صادر عن الوزارة، اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن هيئة الرأي في الوزارة صوتت لصالح اعتبار العام الدراسي الماضي 2021-2022، سنة عدم رسوب.أوضحت وزارة التربية أن القرار جاء مراعاة للظروف الصعبة التي مر بها الطلاب.وفيما يتعلق بتفاصيل القرار، قالت الوزارة إن المديرية العامة للتقويم والامتحانات سوف تصدرها في وقت لاحق.
https://sputnikarabic.ae/20211025/مقتدى-الصدر-يعلن-ملامح-خطته-لتطوير-الزراعة-والتعليم-في-العراق-1050528068.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102071/86/1020718691_54:0:907:640_1920x0_80_0_0_11bc0e72281d422b146511152fe48614.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
وزارة التربية العراقية تعتبر العام الماضي سنة عدم رسوب
تابعنا عبر
أعلنت وزارة التربية في العراق، أنها ستعتبر العام الدراسي الماضي سنة عدم رسوب.
جاء هذا في بيان صادر عن الوزارة، اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
25 أكتوبر 2021, 10:59 GMT
وقال البيان إن هيئة الرأي في الوزارة صوتت لصالح اعتبار العام الدراسي الماضي 2021-2022، سنة عدم رسوب.
أوضحت وزارة التربية
أن القرار جاء مراعاة للظروف الصعبة التي مر بها الطلاب.
وفيما يتعلق بتفاصيل القرار، قالت الوزارة إن المديرية العامة للتقويم والامتحانات سوف تصدرها في وقت لاحق.