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https://sputnikarabic.ae/20221023/وزارة-التربية-العراقية-تعتبر-العام-الماضي-سنة-عدم-رسوب-1069369011.html
وزارة التربية العراقية تعتبر العام الماضي سنة عدم رسوب
وزارة التربية العراقية تعتبر العام الماضي سنة عدم رسوب
أعلنت وزارة التربية في العراق، أنها ستعتبر العام الدراسي الماضي سنة عدم رسوب. 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T07:07+0000
2022-10-23T07:07+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في بيان صادر عن الوزارة، اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن هيئة الرأي في الوزارة صوتت لصالح اعتبار العام الدراسي الماضي 2021-2022، سنة عدم رسوب.أوضحت وزارة التربية أن القرار جاء مراعاة للظروف الصعبة التي مر بها الطلاب.وفيما يتعلق بتفاصيل القرار، قالت الوزارة إن المديرية العامة للتقويم والامتحانات سوف تصدرها في وقت لاحق.
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أخبار العراق اليوم
أخبار العراق اليوم

وزارة التربية العراقية تعتبر العام الماضي سنة عدم رسوب

07:07 GMT 23.10.2022
© Sputnikرسول للرسم يُحقق معجزة في مدرسة عراقية
رسول للرسم يُحقق معجزة في مدرسة عراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2022
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أعلنت وزارة التربية في العراق، أنها ستعتبر العام الدراسي الماضي سنة عدم رسوب.
جاء هذا في بيان صادر عن الوزارة، اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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وقال البيان إن هيئة الرأي في الوزارة صوتت لصالح اعتبار العام الدراسي الماضي 2021-2022، سنة عدم رسوب.
أوضحت وزارة التربية أن القرار جاء مراعاة للظروف الصعبة التي مر بها الطلاب.
وفيما يتعلق بتفاصيل القرار، قالت الوزارة إن المديرية العامة للتقويم والامتحانات سوف تصدرها في وقت لاحق.
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