https://sputnikarabic.ae/20221023/وزير-الخارجية-السوري-يقول-إن-أمريكا-والغرب-يريدان-إيران-تابعة-ومدمرة-1069371539.html
وزير الخارجية السوري يقول إن أمريكا والغرب يريدان إيران تابعة ومدمرة
وزير الخارجية السوري يقول إن أمريكا والغرب يريدان إيران تابعة ومدمرة
قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن الولايات المتحدة والغرب يريدان إيران تابعة ومدمرة، وليست مزدهرة ومتقدمة ومستقلة. 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T09:35+0000
2022-10-23T09:35+0000
2022-10-23T09:35+0000
إيران
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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، جاء ذلك في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأحد.وخلال الاتصال، بحث الجانبان بعض القضايا الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.من جانبه، أشار المقداد إلى التدخلات الخارجية في سوريا بذريعة حماية حقوق الإنسان لخلق أزمة في البلاد.وأضاف أن أمريكا والغرب يسعون لخلق أزمة ضد الدول المستقلة ومن بينها إيران.بدوره، أكد أمير عبداللهيان، على استمرار مواقف بلاده تجاه قضايا العالم الإسلامي، وخاصة القضية الفلسطينية.وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن الضغوط السياسية والإعلامية لن تنال من إيران وشعبها.وتشهد إيران، في الفترة الأخيرة، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة.وفرضت الولايات المتحدة، عقوبات على إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني (22 عاما).
https://sputnikarabic.ae/20221022/طهران-تعلن-رفع-دعوى-قضائية-ضد-أمريكا-بسبب-دورها-المباشر-في-أعمال-الشغب-الأخيرة-داخل-إيران-1069348619.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم
إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم
وزير الخارجية السوري يقول إن أمريكا والغرب يريدان إيران تابعة ومدمرة
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قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن الولايات المتحدة والغرب يريدان إيران تابعة ومدمرة، وليست مزدهرة ومتقدمة ومستقلة.
وحسب وكالة
الأنباء الإيرانية، جاء ذلك في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأحد.
وخلال الاتصال، بحث الجانبان بعض القضايا الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.
من جانبه، أشار المقداد إلى التدخلات الخارجية في سوريا
بذريعة حماية حقوق الإنسان لخلق أزمة في البلاد.
وأضاف أن أمريكا والغرب يسعون لخلق أزمة ضد الدول المستقلة ومن بينها إيران.
وأوضح أن أمريكا والغرب يريدان إيران مدمرة وتابعة، وليس إيران مزدهرة ومتقدمة ومستقلة، كما فعلوا بسوريا والعراق وأفغانستان.
بدوره، أكد أمير عبداللهيان، على استمرار مواقف بلاده تجاه قضايا العالم الإسلامي، وخاصة القضية الفلسطينية.
وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن الضغوط السياسية والإعلامية لن تنال من إيران وشعبها.
وتشهد إيران
، في الفترة الأخيرة، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة.
وفرضت الولايات المتحدة، عقوبات على إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني (22 عاما).