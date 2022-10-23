https://sputnikarabic.ae/20221023/وزير-الدفاع-الروسي-يبدي-لنظيره-التركي-مخاوف-موسكو-من-استخدام-كييف-لقنبلة-قذرة-1069376023.html
وزير الدفاع الروسي يبدي لنظيره التركي مخاوف موسكو من استخدام كييف "لقنبلة قذرة"
وزير الدفاع الروسي يبدي لنظيره التركي مخاوف موسكو من استخدام كييف "لقنبلة قذرة"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إجراء محادثة هاتفية بين وزير الدفاع سيرغي شويغو مع نظيره التركي خلوصي أكار، حيث نقل شويغو خلالها مخاوف موسكو بشأن... 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T11:49+0000
2022-10-23T11:49+0000
2022-10-23T12:13+0000
روسيا
أخبار تركيا اليوم
رصد عسكري
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
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وجاء في البيان: "في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أجريت محادثات هاتفية بين وزير دفاع الروسي، سيرغي شويغو، ووزير دفاع جمهورية تركيا، خلوصي أكار، حيث تمت مناقشة الوضع في أوكرانيا".وعبر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأحد في 23 أكتوبر، عن قلقه لوزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورن بشأن احتمال استخدام كييف "قنبلة قذرة" (أسلحة نووية منخفضة القوة)، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد.وقالت الوزارة: "في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أجريت محادثات هاتفية بين وزير الدفاع الروسي، الجنرال سيرغي شويغو، ووزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورن".وأضافت الوزارة أنه "تمت مناقشة الوضع في أوكرانيا الذي يتجه نحو المزيد من التصعيد غير المنضبط".وأوضحت الوزارة أن "شويغو نقل لنظيره الفرنسي مخاوفه بشأن الاستفزازات المحتملة من أوكرانيا باستخدام "قنبلة قذرة".
https://sputnikarabic.ae/20221020/الدفاع-الروسية-تؤكد-أن-تدريبات-جنود-الاحتياط-تجري-بكثافة-عالية-1069292286.html
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روسيا, أخبار تركيا اليوم, رصد عسكري, وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
روسيا, أخبار تركيا اليوم, رصد عسكري, وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي يبدي لنظيره التركي مخاوف موسكو من استخدام كييف "لقنبلة قذرة"
11:49 GMT 23.10.2022 (تم التحديث: 12:13 GMT 23.10.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إجراء محادثة هاتفية بين وزير الدفاع سيرغي شويغو مع نظيره التركي خلوصي أكار، حيث نقل شويغو خلالها مخاوف موسكو بشأن الاستفزازات المحتملة من قبل أوكرانيا باستخدام "قنبلة قذرة".
وجاء في البيان: "في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أجريت محادثات هاتفية بين وزير دفاع الروسي، سيرغي شويغو، ووزير دفاع جمهورية تركيا، خلوصي أكار، حيث تمت مناقشة الوضع في أوكرانيا".
كما نقل شويغو لنظيره التركي مخاوفه بشأن الاستفزازات المحتملة من أوكرانيا باستخدام قنبلة قذرة".
وعبر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأحد في 23 أكتوبر، عن قلقه لوزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورن بشأن احتمال استخدام كييف "قنبلة قذرة" (أسلحة نووية منخفضة القوة)، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد.
وقالت الوزارة
: "في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أجريت محادثات هاتفية بين وزير الدفاع الروسي، الجنرال سيرغي شويغو، ووزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورن".
وأضافت الوزارة أنه "تمت مناقشة الوضع في أوكرانيا الذي يتجه نحو المزيد من التصعيد غير المنضبط".
وأوضحت الوزارة أن "شويغو نقل لنظيره الفرنسي مخاوفه بشأن الاستفزازات المحتملة من أوكرانيا باستخدام "قنبلة قذرة".