https://sputnikarabic.ae/20221023/-بريطانيا-جونسون-يقول-إنه-لن-يترشح-لزعامة-حزب-المحافظين-1069392125.html

بريطانيا.. جونسون يقول إنه لن يترشح لزعامة حزب المحافظين

بريطانيا.. جونسون يقول إنه لن يترشح لزعامة حزب المحافظين

أعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، مساء اليوم الأحد، أنه لن يترشح في سباق قيادة حزب المحافظين، عقب استقالة ليز تراس. 23.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-23T20:48+0000

2022-10-23T20:48+0000

2022-10-23T20:48+0000

بريطانيا

بوريس جونسون

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0b/1062112741_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cc67351a27607b202706ba1ce77db9f9.jpg

لم يكن رئيس الوزراء السابق قد أعلن رسميًا لكنه قال لمؤيديه إنه يريد الترشح، وحشد الدعم من سبعة وزراء هم جاكوب ريس موج، وجيمس كليفرلي، وآن ماري تريفليان، وناظم الزهاوي، وألوك شارما، وسيمون كلارك، وكريس هيتون هاريس.بعد قطع عطلة كاريبية قصيرة، تحدث جونسون إلى منافسيه ريشي سوناك وبيني موردونت في محاولة لإقناعهما بالانضمام إلى محاولته للعودة السياسية، بحسب صحيفة "الغارديان".وحتى مساء اليوم الأحد وصل جونسون فقط إلى حوالي 60 من المؤيدين المعلنين، أقل بكثير من عتبة 100 نائب المطلوبة قبل الساعة الثانية من مساء غد الإثنين للوصول إلى الاقتراع والتي حددتها لجنة الحزب عام 1922.وقال رئيس الوزراء السابق إنه لن يترشح على الرغم من حصوله على دعم النواب المطلوب. وقال إنه توصل إلى استنتاج "لن يكون هذا ببساطة هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله"، حيث "لا يمكنك أن تحكم بفعالية ما لم يكن لديك حزب موحد في البرلمان".وأضاف أنه بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مع سوناك ومردونت "أخشى أن أفضل شيء هو أنني لا أسمح بترشيحي بالمضي قدما والتزام دعمي لمن ينجح".وتابع جونسون الذي اضطر للاستقالة في يوليو/تموز الماضي: "أعتقد أن لدي الكثير لأقدمه لكني أخشى أن هذا ببساطة ليس الوقت المناسب".يشار إلى أن وزير المالية السابق سوناك حصل على دعم أكثر من 140 مؤيدا من مجلس العموم البريطاني، بينما حصلت وزيرة الدفاع السابقة موردونت على 25. واستقالت رئيسة وزراء بريطانيا، ليز تراس، يوم الخميس الماضي من زعامة حزب المحافظين، إثر خلافات داخلية بشأن سياستها الاقتصادية.وفشلت رئيسة الوزراء البريطانية ليزا تراس في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تعصف ببلادها ما دفعها للاستقالة من رئاسة حزب المحافظين الحاكم.

https://sputnikarabic.ae/20221023/وزير-خارجية-بريطانيا-يعلن-دعمه-لجونسون-في-سباق-رئاسة-الوزراء-1069381206.html

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

بريطانيا, بوريس جونسون, أخبار العالم الآن