https://sputnikarabic.ae/20221023/-ماكرون-يلتقي-في-روما-رئيسة-الوزراء-الإيطالية-الجديدة-1069391001.html

ماكرون يلتقي في روما رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة

ماكرون يلتقي في روما رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة

يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الليلة في روما برئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة جورجيا ميلوني، بحسب قصر الإليزيه. 23.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-23T19:03+0000

2022-10-23T19:03+0000

2022-10-23T19:03+0000

إيمانويل ماكرون

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وسيكون ماكرون الذي يزور روما حاليا لحضور قمة عن السلام، هو أول زعيم أجنبي يلتقي برئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة، وفق صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.ولم يضف الإليزيه أي تفاصيل إضافية حول لقاء ماكرون- ميلوني، والقضايا المطروحة على طاولة الزعيمين.وأدت ميلوني اليمين الدستورية كرئيسة لوزراء إيطاليا أمس السبت أمام الرئيس سيرجيو ماتاريلا، وتولت منصبها رسميًا اليوم الأحد.وصل إيمانويل ماكرون، ظهر الأحد، 23 أكتوبر/تشرين الأول إلى روما، لحضور قمة من أجل السلام تنظمها جمعية سانت ايجيديو الكاثوليكية، بحسب "فرانس 24".واعتبر ماكرون في كلمة له خلال افتتاح القمة أن "السلام في أوكرانيا ممكن حين يقرره الأوكرانيون"، على حد قوله.ومند بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير/ شباط، شددت فرنسا مرارا على أهمية إبقاء القنوات الدبلوماسية الغربية مع موسكو مفتوحة.وأمس الأول (الجمعة)، اتفقت فرنسا مع الولايات المتحدة على أهمية إبقاء خطوط الاتصال مع روسيا مفتوحة، حسب ما أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. في 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.انطلقت العملية العسكرية بعد طلب من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، لحمايتهما ضد هجمات النظام الأوكراني، بعد سنوات من العدوان والتمييز بحق سكان المناطق الشرقية ومتحدثي اللغة الروسية، والتي دأبت عليها كييف في أعقاب إنقلاب عام 2014.هددت أوكرانيا روسيا قبيل انطلاق العملية العسكرية بتطوير أسلحة نووية اعتمادا على البنية التحتية المواتية منذ العهد السوفييتي، وسمحت باستخدام أراضيها كنقطة انطلاق لتهديدات حلف "الناتو" تجاه موسكو.

https://sputnikarabic.ae/20221023/ماكرون-يقول-إن-الأوكرانيين-هم-من-يقرر-متى-يكون-السلام-ممكنا-1069388242.html

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