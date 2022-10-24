https://sputnikarabic.ae/20221024/أردوغان-يقول-إنه-تحدث-مع-الرئيس-الروسي-حول-التغلب-على-أزمة-الغذاء-في-أفريقيا-1069394214.html
أردوغان يقول إنه تحدث مع الرئيس الروسي حول التغلب على أزمة الغذاء في أفريقيا
أردوغان يقول إنه تحدث مع الرئيس الروسي حول التغلب على أزمة الغذاء في أفريقيا
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أنه يعمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإيجاد سبل للتغلب على أزمة الغذاء في البلدان "النامية" في أفريقيا. 24.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-24T02:50+0000
2022-10-24T02:50+0000
2022-10-24T02:50+0000
أردوعان
فلاديمير بوتين
أخبار روسيا اليوم
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وقال أردوغان في تصريحات نقلتها صحيفة يني شفق التركية اليومية، "خلال محادثاتنا الأخيرة مع السيد بوتين، اتخذنا خطوات لمعرفة ما يمكننا تقديمه للبلدان النامية أو غير المتقدمة في أفريقيا.. بالإضافة إلى الحبوب".أمس الأحد، ذكرت وسائل إعلام تركية أن أردوغان سيناقش صفقة الحبوب بوساطة الأمم المتحدة، والمقرر أن تنتهي في 19 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مع وزرائه خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم الاثنين 24 أكتوبر.في 22 يوليو/تموز، وقعت روسيا وأوكرانيا وتركيا على مبادرة بوساطة الأمم المتحدة لتوفير ممر بحري إنساني لسفن صادرات الأغذية والأسمدة من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.ومع ذلك، قال بوتين مرارًا وتكرارًا إن معظم السفن التي تحمل الحبوب الأوكرانية لم تصل إلى أفقر دول العالم وانتهى بها الأمر في أوروبا. وأكدت موسكو أيضًا أن الجزء المتعلق بالمنتجات الغذائية الروسية من الصفقة لم يكن ناجحًا.في وقت سابق من أكتوبر ، قال منسق الأمم المتحدة لمبادرة حبوب البحر الأسود ، أمير محمود عبد الله ، إن صفقة الحبوب من المرجح أن يتم تمديدها ، وربما توسيعها.
https://sputnikarabic.ae/20221023/أردوغان-يناقش-اتفاق-الحبوب-مع-حكومته-1069389379.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أردوعان, فلاديمير بوتين, أخبار روسيا اليوم
أردوعان, فلاديمير بوتين, أخبار روسيا اليوم
أردوغان يقول إنه تحدث مع الرئيس الروسي حول التغلب على أزمة الغذاء في أفريقيا
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أنه يعمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإيجاد سبل للتغلب على أزمة الغذاء في البلدان "النامية" في أفريقيا.
وقال أردوغان في تصريحات نقلتها صحيفة يني شفق التركية اليومية، "خلال محادثاتنا الأخيرة مع السيد بوتين
، اتخذنا خطوات لمعرفة ما يمكننا تقديمه للبلدان النامية أو غير المتقدمة في أفريقيا.. بالإضافة إلى الحبوب".
وتابع، "ماذا كان؟ الأسمدة.. إنها ليست مجرد حبوب.. لأنه في هذه البلدان التي يوجد فيها جفاف شديد، من الضروري أيضا القضاء على هذه المشكلة باستخدام الأسمدة.. آمل أن نتغلب على هذه القضية".
أمس الأحد، ذكرت وسائل إعلام تركية أن أردوغان سيناقش صفقة الحبوب بوساطة الأمم المتحدة، والمقرر أن تنتهي في 19 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مع وزرائه خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم الاثنين 24 أكتوبر.
في 22 يوليو/تموز، وقعت روسيا وأوكرانيا وتركيا على مبادرة بوساطة الأمم المتحدة لتوفير ممر بحري إنساني لسفن صادرات الأغذية والأسمدة من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.
ومع ذلك، قال بوتين مرارًا وتكرارًا إن معظم السفن التي تحمل الحبوب الأوكرانية لم تصل إلى أفقر دول العالم وانتهى بها الأمر في أوروبا. وأكدت موسكو أيضًا أن الجزء المتعلق بالمنتجات الغذائية الروسية من الصفقة لم يكن ناجحًا.
في وقت سابق من أكتوبر ، قال منسق الأمم المتحدة لمبادرة حبوب البحر الأسود ، أمير محمود عبد الله ، إن صفقة الحبوب من المرجح أن يتم تمديدها ، وربما توسيعها.