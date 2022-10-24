عربي
https://sputnikarabic.ae/20221024/أردوغان-يقول-إنه-تحدث-مع-الرئيس-الروسي-حول-التغلب-على-أزمة-الغذاء-في-أفريقيا-1069394214.html
أردوغان يقول إنه تحدث مع الرئيس الروسي حول التغلب على أزمة الغذاء في أفريقيا
أردوغان يقول إنه تحدث مع الرئيس الروسي حول التغلب على أزمة الغذاء في أفريقيا
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أنه يعمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإيجاد سبل للتغلب على أزمة الغذاء في البلدان "النامية" في أفريقيا. 24.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-24T02:50+0000
2022-10-24T02:50+0000
أردوعان
فلاديمير بوتين
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1050288523_0:0:3098:1744_1920x0_80_0_0_1430cf5a24f3cfb170d3156a7fcf143f.jpg
وقال أردوغان في تصريحات نقلتها صحيفة يني شفق التركية اليومية، "خلال محادثاتنا الأخيرة مع السيد بوتين، اتخذنا خطوات لمعرفة ما يمكننا تقديمه للبلدان النامية أو غير المتقدمة في أفريقيا.. بالإضافة إلى الحبوب".أمس الأحد، ذكرت وسائل إعلام تركية أن أردوغان سيناقش صفقة الحبوب بوساطة الأمم المتحدة، والمقرر أن تنتهي في 19 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مع وزرائه خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم الاثنين 24 أكتوبر.في 22 يوليو/تموز، وقعت روسيا وأوكرانيا وتركيا على مبادرة بوساطة الأمم المتحدة لتوفير ممر بحري إنساني لسفن صادرات الأغذية والأسمدة من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.ومع ذلك، قال بوتين مرارًا وتكرارًا إن معظم السفن التي تحمل الحبوب الأوكرانية لم تصل إلى أفقر دول العالم وانتهى بها الأمر في أوروبا. وأكدت موسكو أيضًا أن الجزء المتعلق بالمنتجات الغذائية الروسية من الصفقة لم يكن ناجحًا.في وقت سابق من أكتوبر ، قال منسق الأمم المتحدة لمبادرة حبوب البحر الأسود ، أمير محمود عبد الله ، إن صفقة الحبوب من المرجح أن يتم تمديدها ، وربما توسيعها.
https://sputnikarabic.ae/20221023/أردوغان-يناقش-اتفاق-الحبوب-مع-حكومته-1069389379.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1050288523_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_76689eaa092a4d09417860d64fa93c93.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أردوعان, فلاديمير بوتين, أخبار روسيا اليوم
أردوعان, فلاديمير بوتين, أخبار روسيا اليوم

أردوغان يقول إنه تحدث مع الرئيس الروسي حول التغلب على أزمة الغذاء في أفريقيا

02:50 GMT 24.10.2022
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2022
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أنه يعمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإيجاد سبل للتغلب على أزمة الغذاء في البلدان "النامية" في أفريقيا.
وقال أردوغان في تصريحات نقلتها صحيفة يني شفق التركية اليومية، "خلال محادثاتنا الأخيرة مع السيد بوتين، اتخذنا خطوات لمعرفة ما يمكننا تقديمه للبلدان النامية أو غير المتقدمة في أفريقيا.. بالإضافة إلى الحبوب".
وتابع، "ماذا كان؟ الأسمدة.. إنها ليست مجرد حبوب.. لأنه في هذه البلدان التي يوجد فيها جفاف شديد، من الضروري أيضا القضاء على هذه المشكلة باستخدام الأسمدة.. آمل أن نتغلب على هذه القضية".
أمس الأحد، ذكرت وسائل إعلام تركية أن أردوغان سيناقش صفقة الحبوب بوساطة الأمم المتحدة، والمقرر أن تنتهي في 19 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مع وزرائه خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم الاثنين 24 أكتوبر.

وقال الرئيس التركي، الجمعة، إنه لا توجد عقبات أمام تمديد اتفاق الحبوب في إسطنبول.

في 22 يوليو/تموز، وقعت روسيا وأوكرانيا وتركيا على مبادرة بوساطة الأمم المتحدة لتوفير ممر بحري إنساني لسفن صادرات الأغذية والأسمدة من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.
ومع ذلك، قال بوتين مرارًا وتكرارًا إن معظم السفن التي تحمل الحبوب الأوكرانية لم تصل إلى أفقر دول العالم وانتهى بها الأمر في أوروبا. وأكدت موسكو أيضًا أن الجزء المتعلق بالمنتجات الغذائية الروسية من الصفقة لم يكن ناجحًا.
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أستانا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2022
أردوغان يناقش اتفاق الحبوب مع حكومته
أمس, 18:08 GMT
في وقت سابق من أكتوبر ، قال منسق الأمم المتحدة لمبادرة حبوب البحر الأسود ، أمير محمود عبد الله ، إن صفقة الحبوب من المرجح أن يتم تمديدها ، وربما توسيعها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
На месте попадания российской ракеты в Киеве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала