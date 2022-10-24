https://sputnikarabic.ae/20221024/أردوغان-يقول-إنه-تحدث-مع-الرئيس-الروسي-حول-التغلب-على-أزمة-الغذاء-في-أفريقيا-1069394214.html

أردوغان يقول إنه تحدث مع الرئيس الروسي حول التغلب على أزمة الغذاء في أفريقيا

أردوغان يقول إنه تحدث مع الرئيس الروسي حول التغلب على أزمة الغذاء في أفريقيا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أنه يعمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإيجاد سبل للتغلب على أزمة الغذاء في البلدان "النامية" في أفريقيا. 24.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-24T02:50+0000

2022-10-24T02:50+0000

2022-10-24T02:50+0000

أردوعان

فلاديمير بوتين

أخبار روسيا اليوم

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وقال أردوغان في تصريحات نقلتها صحيفة يني شفق التركية اليومية، "خلال محادثاتنا الأخيرة مع السيد بوتين، اتخذنا خطوات لمعرفة ما يمكننا تقديمه للبلدان النامية أو غير المتقدمة في أفريقيا.. بالإضافة إلى الحبوب".أمس الأحد، ذكرت وسائل إعلام تركية أن أردوغان سيناقش صفقة الحبوب بوساطة الأمم المتحدة، والمقرر أن تنتهي في 19 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مع وزرائه خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم الاثنين 24 أكتوبر.في 22 يوليو/تموز، وقعت روسيا وأوكرانيا وتركيا على مبادرة بوساطة الأمم المتحدة لتوفير ممر بحري إنساني لسفن صادرات الأغذية والأسمدة من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.ومع ذلك، قال بوتين مرارًا وتكرارًا إن معظم السفن التي تحمل الحبوب الأوكرانية لم تصل إلى أفقر دول العالم وانتهى بها الأمر في أوروبا. وأكدت موسكو أيضًا أن الجزء المتعلق بالمنتجات الغذائية الروسية من الصفقة لم يكن ناجحًا.في وقت سابق من أكتوبر ، قال منسق الأمم المتحدة لمبادرة حبوب البحر الأسود ، أمير محمود عبد الله ، إن صفقة الحبوب من المرجح أن يتم تمديدها ، وربما توسيعها.

https://sputnikarabic.ae/20221023/أردوغان-يناقش-اتفاق-الحبوب-مع-حكومته-1069389379.html

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أردوعان, فلاديمير بوتين, أخبار روسيا اليوم