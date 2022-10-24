https://sputnikarabic.ae/20221024/أسعار-الغاز-تنخفض-في-أوروبا-بنسبة-8-1069396281.html
أسعار الغاز تنخفض في أوروبا بنسبة 8%
أسعار الغاز تنخفض في أوروبا بنسبة 8%
ذكرت بيانات بورصة لندن، صباح اليوم الاثنين، أن أسعار الغاز في أوروبا انخفضت بنسبة 8% أي دون 1100 دولار لكل ألف متر مكعب. 24.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-24T07:08+0000
2022-10-24T07:08+0000
2022-10-24T07:08+0000
العالم
اقتصاد
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وأشارت البيانات إلى أن العقود الآجلة على مؤشر TTF افتتحت عند 1099.4 دولارا (-4.5%) وسرعان ما انخفضت إلى 1059.7 دولارا (-7.9%)، حيث تجاوزت الأسعار هذه القيمة قليلاً.وأكد المحللون أن تراجع أسعار الغاز في أوروبا يرجع إلى هدوء السوق بسبب ارتفاع مستوى إشغال مرافق تخزين الغاز، لكن دول القارة قد تواجه ارتفاعًا جديدًا في الأسعار.وانخفض متوسط سعر التسوية لأقرب عقد آجل في شهر سبتمبر/أيلول وفقًا لحسابات الوكالة بناءً على بيانات بورصة لندن إلى 2.093 دولارًا لكل ألف متر مكعب (-14.6% بالشروط الشهرية)، بينما في أغسطس/آب تجاوز قليلاً 2،450 دولارًا (+ 35.7%) ما جعله رقما قياسيا للتاريخ الكامل لتشغيل محاور الغاز في أوروبا منذ عام 1996.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, اقتصاد
أسعار الغاز تنخفض في أوروبا بنسبة 8%
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ذكرت بيانات بورصة لندن، صباح اليوم الاثنين، أن أسعار الغاز في أوروبا انخفضت بنسبة 8% أي دون 1100 دولار لكل ألف متر مكعب.
وأشارت البيانات
إلى أن العقود الآجلة على مؤشر TTF افتتحت عند 1099.4 دولارا (-4.5%) وسرعان ما انخفضت إلى 1059.7 دولارا (-7.9%)، حيث تجاوزت الأسعار هذه القيمة قليلاً.
وأكد المحللون أن تراجع أسعار الغاز في أوروبا يرجع إلى هدوء السوق بسبب ارتفاع مستوى إشغال مرافق تخزين الغاز، لكن دول القارة قد تواجه ارتفاعًا جديدًا في الأسعار.
وانخفض متوسط سعر التسوية لأقرب عقد آجل في شهر سبتمبر/أيلول وفقًا لحسابات الوكالة بناءً على بيانات بورصة لندن إلى 2.093 دولارًا لكل ألف متر مكعب (-14.6% بالشروط الشهرية)، بينما في أغسطس/آب تجاوز قليلاً 2،450 دولارًا (+ 35.7%) ما جعله رقما قياسيا للتاريخ الكامل لتشغيل محاور الغاز في أوروبا منذ عام 1996.