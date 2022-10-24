عربي
https://sputnikarabic.ae/20221024/أوغندا-تعلن-تسجيل-11-إصابة-جديدة-بـإيبولا-في-العاصمة-1069404461.html
أوغندا تعلن تسجيل 11 إصابة جديدة بـ"إيبولا" في العاصمة
أوغندا تعلن تسجيل 11 إصابة جديدة بـ"إيبولا" في العاصمة
أعلن مسؤولون أوغنديون تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس إيبولا في العاصمة كمبالا منذ يوم الجمعة الماضي. 24.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-24T10:07+0000
2022-10-24T10:07+0000
أوغندا
إيبولا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101474/46/1014744613_0:119:2000:1244_1920x0_80_0_0_28b1af8fe71e8536ffa283a04eb3df24.jpg
قال وزير الصحة الأوغندي جين روث أسينغ، اليوم الاثنين، إن الفحوصات أظهرت إصابة 9 أشخاص آخرين، يوم الأحد، بالإضافة على تسجيل إصابتين يوم الجمعة.وتعد هذه زيادة مقلقة في أعداد الإصابات بعد أكثر من شهر بقليل من الإعلان عن تفشي المرض في منطقة نائية في البلد الواقع شرقي أفريقيا.وكان مسؤول بارز في منظمة الصحة العالمية في أفريقيا، قال الأسبوع الماضي إن تفشي إيبولا في أوغندا "يتطور بسرعة"، واصفا الوضع بأنه صعب بالنسبة للعاملين في مجال الصحة.كانت السلطات الأوغندية أكدت 75 إصابة منذ 20 سبتمبر/ أيلول، من بينها 28 حالة وفاة. ويوجد 19 حالة إصابة نشطة.لا تشمل الأرقام الرسمية الأشخاص الذين قد يكونوا توفوا قبل تأكيد تفشي المرض في مجتمع زراعي على مسافة 150 كيلومترا غربي كمبالا.
https://sputnikarabic.ae/20221015/أوغندا-تفرض-إغلاقا-على-منطقتين-لمواجهة-تفشي-إيبولا-1069071766.html
أوغندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101474/46/1014744613_92:0:1909:1363_1920x0_80_0_0_cd2651756d6d7148199b3f5030e14778.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أوغندا, إيبولا
أوغندا, إيبولا

أوغندا تعلن تسجيل 11 إصابة جديدة بـ"إيبولا" في العاصمة

10:07 GMT 24.10.2022
© John Moore طبيب يحمل طفلا يشتبه بإصابته بفيروس إيبولا
طبيب يحمل طفلا يشتبه بإصابته بفيروس إيبولا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2022
© John Moore
تابعنا عبرTelegram
أعلن مسؤولون أوغنديون تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس إيبولا في العاصمة كمبالا منذ يوم الجمعة الماضي.
قال وزير الصحة الأوغندي جين روث أسينغ، اليوم الاثنين، إن الفحوصات أظهرت إصابة 9 أشخاص آخرين، يوم الأحد، بالإضافة على تسجيل إصابتين يوم الجمعة.
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع الرئيس الأوغندي الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في عنتيبي، أوغندا 26 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
أوغندا تفرض إغلاقا على منطقتين لمواجهة تفشي إيبولا
15 أكتوبر, 20:30 GMT
وتعد هذه زيادة مقلقة في أعداد الإصابات بعد أكثر من شهر بقليل من الإعلان عن تفشي المرض في منطقة نائية في البلد الواقع شرقي أفريقيا.
وكان مسؤول بارز في منظمة الصحة العالمية في أفريقيا، قال الأسبوع الماضي إن تفشي إيبولا في أوغندا "يتطور بسرعة"، واصفا الوضع بأنه صعب بالنسبة للعاملين في مجال الصحة.
كانت السلطات الأوغندية أكدت 75 إصابة منذ 20 سبتمبر/ أيلول، من بينها 28 حالة وفاة. ويوجد 19 حالة إصابة نشطة.
لا تشمل الأرقام الرسمية الأشخاص الذين قد يكونوا توفوا قبل تأكيد تفشي المرض في مجتمع زراعي على مسافة 150 كيلومترا غربي كمبالا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
На месте попадания российской ракеты в Киеве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала