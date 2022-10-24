https://sputnikarabic.ae/20221024/أوغندا-تعلن-تسجيل-11-إصابة-جديدة-بـإيبولا-في-العاصمة-1069404461.html
أوغندا تعلن تسجيل 11 إصابة جديدة بـ"إيبولا" في العاصمة
أوغندا تعلن تسجيل 11 إصابة جديدة بـ"إيبولا" في العاصمة
أعلن مسؤولون أوغنديون تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس إيبولا في العاصمة كمبالا منذ يوم الجمعة الماضي. 24.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-24T10:07+0000
2022-10-24T10:07+0000
2022-10-24T10:07+0000
أوغندا
إيبولا
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قال وزير الصحة الأوغندي جين روث أسينغ، اليوم الاثنين، إن الفحوصات أظهرت إصابة 9 أشخاص آخرين، يوم الأحد، بالإضافة على تسجيل إصابتين يوم الجمعة.وتعد هذه زيادة مقلقة في أعداد الإصابات بعد أكثر من شهر بقليل من الإعلان عن تفشي المرض في منطقة نائية في البلد الواقع شرقي أفريقيا.وكان مسؤول بارز في منظمة الصحة العالمية في أفريقيا، قال الأسبوع الماضي إن تفشي إيبولا في أوغندا "يتطور بسرعة"، واصفا الوضع بأنه صعب بالنسبة للعاملين في مجال الصحة.كانت السلطات الأوغندية أكدت 75 إصابة منذ 20 سبتمبر/ أيلول، من بينها 28 حالة وفاة. ويوجد 19 حالة إصابة نشطة.لا تشمل الأرقام الرسمية الأشخاص الذين قد يكونوا توفوا قبل تأكيد تفشي المرض في مجتمع زراعي على مسافة 150 كيلومترا غربي كمبالا.
https://sputnikarabic.ae/20221015/أوغندا-تفرض-إغلاقا-على-منطقتين-لمواجهة-تفشي-إيبولا-1069071766.html
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أوغندا, إيبولا
أوغندا تعلن تسجيل 11 إصابة جديدة بـ"إيبولا" في العاصمة
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أعلن مسؤولون أوغنديون تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس إيبولا في العاصمة كمبالا منذ يوم الجمعة الماضي.
قال وزير الصحة الأوغندي جين روث أسينغ، اليوم الاثنين، إن الفحوصات أظهرت إصابة 9 أشخاص آخرين، يوم الأحد، بالإضافة على تسجيل إصابتين يوم الجمعة.
وتعد هذه زيادة مقلقة في أعداد الإصابات بعد أكثر من شهر بقليل من الإعلان عن تفشي المرض في منطقة نائية في البلد الواقع شرقي أفريقيا.
وكان مسؤول بارز في منظمة الصحة العالمية
في أفريقيا، قال الأسبوع الماضي إن تفشي إيبولا في أوغندا "يتطور بسرعة"، واصفا الوضع بأنه صعب بالنسبة للعاملين في مجال الصحة.
كانت السلطات الأوغندية أكدت 75 إصابة منذ 20 سبتمبر/ أيلول، من بينها 28 حالة وفاة. ويوجد 19 حالة إصابة نشطة.
لا تشمل الأرقام الرسمية الأشخاص الذين قد يكونوا توفوا قبل تأكيد تفشي المرض في مجتمع زراعي على مسافة 150 كيلومترا غربي كمبالا.