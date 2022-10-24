https://sputnikarabic.ae/20221024/إصابة-عسكري-وخسائر-مادية-جراء-قصف-إسرائيلي-لدمشق-1069412472.html
إصابة عسكري وخسائر مادية جراء قصف إسرائيلي لدمشق
إصابة عسكري وخسائر مادية جراء قصف إسرائيلي لدمشق
أعلنت الحكومة السورية إصابة عسكري ووقوع بعض الخسائر المادية جراء قصف إسرائيلي استهدف محيط العاصمة السورية دمشق. 24.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-24T12:54+0000
2022-10-24T12:54+0000
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دمشق- سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر، اليوم الاثنين، عن وزارة الدفاع السورية.وقال البيان: "حوالي الساعة 14,00 من ظهر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".وأضاف البيان: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت عدداً منها، وأدى العدوان إلى إصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أعلنت وزارة الدفاع السورية عن تصدي دفاعاتها الجوية لعدوان إسرائيلي مماثل على محيط دمشق.وكان مركز المصالحة الروسي في دمشق قد ذكر، في 22 أكتوبر الجاري، أن "أربع مقاتلات إسرائيلية استهدفت مطاري دمشق والديماس السوريين من اتجاه الجولان، حيث قصفت مقاتلات إسرائيلية محطة رادار ومدرج للإقلاع في مطار الديماس العسكري السوري في ريف دمشق، وأن الدفاع الجوي السوري دمر صاروخين (من نوع) كروز وأربع قنابل موجهة أطلقتها مقاتلات إسرائيلية باتجاه مطاري دمشق والديماس.
https://sputnikarabic.ae/20220920/قائد-فرقة-الجولان-في-الجيش-الإسرائيلي-نعمل-على-إبعاد-حزب-الله-وإيران-عن-جنوبي-سوريا-1067978832.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
إصابة عسكري وخسائر مادية جراء قصف إسرائيلي لدمشق
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أعلنت الحكومة السورية إصابة عسكري ووقوع بعض الخسائر المادية جراء قصف إسرائيلي استهدف محيط العاصمة السورية دمشق.
دمشق- سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر، اليوم الاثنين، عن وزارة الدفاع السورية.
وقال البيان: "حوالي الساعة 14,00 من ظهر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي
عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".
وأضاف البيان: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت عدداً منها، وأدى العدوان إلى إصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".
وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أعلنت وزارة الدفاع السورية عن تصدي دفاعاتها الجوية لعدوان إسرائيلي مماثل على محيط دمشق.
وكان مركز المصالحة الروسي في دمشق قد ذكر، في 22 أكتوبر الجاري، أن "أربع مقاتلات إسرائيلية استهدفت مطاري دمشق والديماس السوريين من اتجاه الجولان، حيث قصفت مقاتلات إسرائيلية
محطة رادار ومدرج للإقلاع في مطار الديماس العسكري السوري في ريف دمشق، وأن الدفاع الجوي السوري دمر صاروخين (من نوع) كروز وأربع قنابل موجهة أطلقتها مقاتلات إسرائيلية باتجاه مطاري دمشق والديماس.