https://sputnikarabic.ae/20221024/إصابة-عسكري-وخسائر-مادية-جراء-قصف-إسرائيلي-لدمشق-1069412472.html

إصابة عسكري وخسائر مادية جراء قصف إسرائيلي لدمشق

إصابة عسكري وخسائر مادية جراء قصف إسرائيلي لدمشق

أعلنت الحكومة السورية إصابة عسكري ووقوع بعض الخسائر المادية جراء قصف إسرائيلي استهدف محيط العاصمة السورية دمشق. 24.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-24T12:54+0000

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دمشق- سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر، اليوم الاثنين، عن وزارة الدفاع السورية.وقال البيان: "حوالي الساعة 14,00 من ظهر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".وأضاف البيان: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت عدداً منها، وأدى العدوان إلى إصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أعلنت وزارة الدفاع السورية عن تصدي دفاعاتها الجوية لعدوان إسرائيلي مماثل على محيط دمشق.وكان مركز المصالحة الروسي في دمشق قد ذكر، في 22 أكتوبر الجاري، أن "أربع مقاتلات إسرائيلية استهدفت مطاري دمشق والديماس السوريين من اتجاه الجولان، حيث قصفت مقاتلات إسرائيلية محطة رادار ومدرج للإقلاع في مطار الديماس العسكري السوري في ريف دمشق، وأن الدفاع الجوي السوري دمر صاروخين (من نوع) كروز وأربع قنابل موجهة أطلقتها مقاتلات إسرائيلية باتجاه مطاري دمشق والديماس.

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