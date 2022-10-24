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https://sputnikarabic.ae/20221024/إيران-تعلن-توقيف-10-أشخاص-بتهمة-التخابر-مع-الموساد-1069397558.html
إيران تعلن توقيف 10 أشخاص بتهمة التخابر مع الموساد
إيران تعلن توقيف 10 أشخاص بتهمة التخابر مع الموساد
أعلنت السلطات الإيرانية، توقيف مجموعة متعاونة مع الموساد الإسرائيلي استهدفت عناصر المخابرات الإيرانية في محافظة أذربيجان الغربية. 24.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-24T08:32+0000
2022-10-24T08:32+0000
أخبار إيران
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طهران - سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر اليوم الاثنين، عن السلطة القضائية، حسبما ذكر التلفزيون الإيراني.وقال البيان: "تم اعتقال 10 عملاء مرتبطين بالكيان الصهيوني من خلال المراقبة الاستخباراتية، وكان نشاطهم الأساسي هو التعرف على عناصر المخابرات الإيرانية الناشطة في مجال محاربة الكيان الصهيوني في محافظة أذربيجان الغربية".وأضاف البيان أن "أعضاء هذه المجموعة تحركوا بتوجيه مباشر من ضباط المخابرات في الموساد بغية التعرف على القوات التي تتعاون مع الدوائر الأمنية في البلاد، ومن خلال اختطافهم وتهديدهم وضربهم، وكانوا يعتزمون انتزاع معلومات منهم".وتركز نشاطهم في محافظات أذربيجان الغربية وطهران وهرمزغان، وفقا للبيان.ووفق بيان السلطة القضائية، "أضرم أفراد هذه المجموعة النار في سيارات ومنازل بعض الأشخاص المرتبطين بالأجهزة الأمنية في إيران، وتلقوا مبالغ نقدية مقابل التقاط الصور وإرسالها إلى ضباط الموساد، وحاولوا اغتيال العناصر الاستخبارية جسديًا في بعض الحالات، ولكن لم ينجحوا في ذلك".
https://sputnikarabic.ae/20220830/رئيس-الموساد-السابق-إسرائيل-استهدفت-النووي-الإيراني-في-قلب-إيران-1067053532.html
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أخبار إيران
أخبار إيران

إيران تعلن توقيف 10 أشخاص بتهمة التخابر مع الموساد

08:32 GMT 24.10.2022
© AP Photo / Ebrahim Norooziالشرطة الإيرانية
الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2022
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
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أعلنت السلطات الإيرانية، توقيف مجموعة متعاونة مع الموساد الإسرائيلي استهدفت عناصر المخابرات الإيرانية في محافظة أذربيجان الغربية.
طهران - سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر اليوم الاثنين، عن السلطة القضائية، حسبما ذكر التلفزيون الإيراني.
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وقال البيان: "تم اعتقال 10 عملاء مرتبطين بالكيان الصهيوني من خلال المراقبة الاستخباراتية، وكان نشاطهم الأساسي هو التعرف على عناصر المخابرات الإيرانية الناشطة في مجال محاربة الكيان الصهيوني في محافظة أذربيجان الغربية".
وأضاف البيان أن "أعضاء هذه المجموعة تحركوا بتوجيه مباشر من ضباط المخابرات في الموساد بغية التعرف على القوات التي تتعاون مع الدوائر الأمنية في البلاد، ومن خلال اختطافهم وتهديدهم وضربهم، وكانوا يعتزمون انتزاع معلومات منهم".
وتركز نشاطهم في محافظات أذربيجان الغربية وطهران وهرمزغان، وفقا للبيان.
ووفق بيان السلطة القضائية، "أضرم أفراد هذه المجموعة النار في سيارات ومنازل بعض الأشخاص المرتبطين بالأجهزة الأمنية في إيران، وتلقوا مبالغ نقدية مقابل التقاط الصور وإرسالها إلى ضباط الموساد، وحاولوا اغتيال العناصر الاستخبارية جسديًا في بعض الحالات، ولكن لم ينجحوا في ذلك".
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