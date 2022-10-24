https://sputnikarabic.ae/20221024/إيلون-ماسك-يؤجل-إقامة-عرضه-للجمهور-والخاص-بزرع-رقاقات-في-أدمغة-البشر-1069405098.html
إيلون ماسك يؤجل إقامة عرضه للجمهور والخاص بزرع رقاقات في أدمغة البشر
إيلون ماسك يؤجل إقامة عرضه للجمهور والخاص بزرع رقاقات في أدمغة البشر
أجلت شركة "نيورالينك" التي يملكها الملياردير، إيلون ماسك، حدثها الخاص بزرع رقاقات في أدمغة البشر، والذي كان من المقرر إقامته في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. 24.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-24T10:28+0000
2022-10-24T10:28+0000
2022-10-24T10:28+0000
إيلون ماسك
مجتمع
علوم
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وقال ماسك على "تويتر"، أمس الأحد، إن عرضه العام الذي يحمل اسم "Show & Tell"، تأجل لمدة شهر، ليقام في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.ولم يذكر إيلون ماسك سبب تأجيله للعرض.وفي المرة الأخيرة التي عقدت فيها شركة "نيورالينك" عرضا، أظهرت قردا يلعب لعبة الفيديو "بونغ" بواسطة عقله بعد أن تم تركيب له رقاقة، ومنذ ذلك الحين، شهدت الشركة مغادرة معظم مؤسسيها المشاركين، وانتشرت شائعات تفيد بأن إيلون ماسك كان يفكر في الاستثمار في شركة منافسة لرقائق الدماغ.ولم تحصل "نيورالينك" بعد على الموافقة التنظيمية من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لكي تبدأ في إجراء تجاربها لزراعة الرقاقات بأدمغة البشر.
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيلون ماسك, مجتمع, علوم
إيلون ماسك يؤجل إقامة عرضه للجمهور والخاص بزرع رقاقات في أدمغة البشر
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أجلت شركة "نيورالينك" التي يملكها الملياردير، إيلون ماسك، حدثها الخاص بزرع رقاقات في أدمغة البشر، والذي كان من المقرر إقامته في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وقال ماسك على "تويتر"، أمس الأحد، إن عرضه العام الذي يحمل اسم "Show & Tell"
، تأجل لمدة شهر، ليقام في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
ولم يذكر إيلون ماسك سبب تأجيله للعرض.
وفي المرة الأخيرة التي عقدت فيها شركة "نيورالينك" عرضا، أظهرت قردا يلعب لعبة الفيديو "بونغ" بواسطة عقله بعد أن تم تركيب له رقاقة، ومنذ ذلك الحين، شهدت الشركة مغادرة معظم مؤسسيها المشاركين، وانتشرت شائعات تفيد بأن إيلون ماسك كان يفكر في الاستثمار في شركة منافسة لرقائق الدماغ.
ولم تحصل "نيورالينك" بعد على الموافقة التنظيمية من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لكي تبدأ في إجراء تجاربها لزراعة الرقاقات بأدمغة البشر.