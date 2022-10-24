https://sputnikarabic.ae/20221024/الأغذية-العالمية-تعتبر-أن-الوضع-المعيشي-شرقي-سوريا-سيء-ومحافظ-الحسكة-يؤكد-أنها-منكوبة-1069429708.html

"الأغذية العالمية" تعتبر أن الوضع المعيشي شرقي سوريا سيء... ومحافظ الحسكة يؤكد أنها "منكوبة"

"الأغذية العالمية" تعتبر أن الوضع المعيشي شرقي سوريا سيء... ومحافظ الحسكة يؤكد أنها "منكوبة"

أكد المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في سوريا، الكندي كينيث راي كروسلي، أنه يقوم بزيارته الحالية لمحافظة الحسكة السورية (منطقة الجزيرة) وهي ثاني محافظة... 24.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-24T19:54+0000

2022-10-24T19:54+0000

2022-10-24T19:54+0000

العالم العربي

تقارير سبوتنيك

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وجاء ذلك خلال لقائه محافظ الحسكة الدكتور لؤي صيوح، اليوم الاثنين 24 أكتوبر/ تشرين الأول، مع الوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في جوانب المخابز والزراعة والكهرباء والمياه والمساعدات الغذائية.وقال إن كميات الخميرة التي ستقدمها المنظمة سيتم تسليمها إلى فرع (السورية للمخابز) على دفعات، بمعدل 10 أطنان كل شهر، لإنجاز عمليات إنتاج الخبز للمدنيين وستتبعها كميات أخرى في المستقبل بعد انتهاء هذه الكمية.كما أبدى المسؤول الأممي انزعاجه وتعاطفه الإنساني في الوقت نفسه مع مليون مدني سوري في مدينة الحسكة وريفها وبلدة تل تمر وقراها في ظل انقطاع مياه الشرب المتكرر عنهم منذ ثلاث سنوات متتالية نتيجة خروج المصدر الوحيد للمياه (محطة علوك) عن سيطرة الدولة السورية.من جانبه، محافظ الحسكة الدكتور لؤي صيوح، بيّن لــ"سبوتنيك" أن محافظة الحسكة محافظة منكوبة بكل ما تحمله الكلمة من معنى نتيجة وجود الاحتلال الأمريكي الذي يقوم بمحاصرة الشعب السوري عبر قانون "قيصر" الجائر من خلال سرقة الثروات الباطنية والنفط والقمح من منطقة الجزيرة السورية التي تعتبر سلة غذاء سوريا من طرف، ووجود الاحتلال التركي الذي يقطع مياه الشرب من طرف آخر.وبيّن محافظ الحسكة أهمية تطوير التعاون القائم، ولا سيما في الجانب الزراعي، عبر زيادة مشاريع سبل العيش، وما تتضمنه من تربية الدواجن والأغنام والحدائق المنزلية، إضافة إلى دعم قطاع المخابز بزيادة خطوط الإنتاج، وتأمين مادة الخميرة، وإجراء صيانة لمخبز حي الميرديان، وتأمين بعض المستلزمات الضرورية للعمل، والمساهمة في دعم منشأة توليد كهرباء السويدية، في ظل حاجتها للقطع التبديلية للحفاظ على وثوقية واستمرار تشغيلها.يشار أن الاحتلال الأمريكي منع فلاحي محافظة الحسكة خلال الأعوام الماضية من بيع محاصيلهم الزراعية، خصوصاً القمح، إلى مراكز شراء الدولة السورية بالقوة مع إغلاق جميع الطرق العامة خلال موسم الحصاد، ما جعل مخازن القمح الخاصة بصناعة الخبز تتدنى إلى مستويات خطيرة.

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