https://sputnikarabic.ae/20221024/الأمم-المتحدة-تدعو-لتجنب-التصعيد-بعد-تحذير-موسكو-بشأن-القنبلة-القذرة--1069427211.html
الأمم المتحدة تدعو لتجنب التصعيد بعد تحذير موسكو بشأن "القنبلة القذرة"
الأمم المتحدة تدعو لتجنب التصعيد بعد تحذير موسكو بشأن "القنبلة القذرة"
قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الاثنين، إن على جميع الأطراف تجنب أي خطوات تصعيدية، وذلك تعليقًا على تحذيرات روسيا من احتمالية استخدام... 24.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-24T17:03+0000
2022-10-24T17:03+0000
2022-10-24T17:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وصرح دوجاريك خلال إفادة صحافية: "موقفنا... هو أن على جميع الأطراف تجنب أي عمل قد يؤدي إلى التصعيد أو التقديرات الخاطئة في الصراع المدمر بالفعل".وبدوره، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن مسألة إعداد نظام كييف لاستفزاز باستخدام "القنبلة القذرة" ستتم مناقشتها في مجلس الأمن الدولي في الأيام المقبلة.وعلّق لافروف على رفض الغرب حقيقة أن يكون نظام كييف يحاول تصنيع "القنبلة القذرة"، بقوله: إن هذا النفي لا أساس له.وقال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، إيغور كيريلوف، في إفادة صحفية، في وقت سابق من اليوم، إنه عندما تفجر أوكرانيا "قنبلة قذرة"، ستنتشر النظائر المشعة في الغلاف الجوي إلى مدى يصل إلى 1500 كيلومتر ويمكن أن تغطي بولندا.ووفقا للعرض المقدم من قبل كيريلوف، ستكون هذه النظائر المشعة موجودة في الغلاف الجوي فوق جزء كبير من أراضي بولندا.وفي وقت سابق، أعرب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الأحد 23 أكتوبر/تشرين الأول، عن قلقه لوزراء دفاع كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا، بشأن احتمال استخدام كييف "قنبلة قذرة" (أسلحة نووية منخفضة القوة)، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20221024/لافروف-يؤكد-أن-مسألة-إعداد-نظام-كييف-لاستفزاز-بـالقنبلة-القذرة-سيناقش-في-مجلس-الأمن-خلال-أيام-1069422436.html
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العالم
الأمم المتحدة تدعو لتجنب التصعيد بعد تحذير موسكو بشأن "القنبلة القذرة"
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قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الاثنين، إن على جميع الأطراف تجنب أي خطوات تصعيدية، وذلك تعليقًا على تحذيرات روسيا من احتمالية استخدام أوكرانيا لما تسمى بالقنبلة القذرة الإشعاعية.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وصرح دوجاريك خلال إفادة صحافية: "موقفنا... هو أن على جميع الأطراف تجنب أي عمل قد يؤدي إلى التصعيد أو التقديرات الخاطئة في الصراع المدمر بالفعل".
وبدوره، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن مسألة إعداد نظام كييف لاستفزاز باستخدام "القنبلة القذرة" ستتم مناقشتها في مجلس الأمن الدولي في الأيام المقبلة.
وبيّن لافروف أن وزارة الدفاع الروسية ستجري اتصالات إضافية بشأن المعلومات حول "القنبلة (الأوكرانية) القذرة".
وعلّق لافروف على رفض الغرب حقيقة أن يكون نظام كييف يحاول تصنيع "القنبلة القذرة"، بقوله: إن هذا النفي لا أساس له.
وقال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، إيغور كيريلوف، في إفادة صحفية، في وقت سابق من اليوم، إنه عندما تفجر أوكرانيا "قنبلة قذرة"
، ستنتشر النظائر المشعة في الغلاف الجوي إلى مدى يصل إلى 1500 كيلومتر ويمكن أن تغطي بولندا.
وبيّن كيريلوف أنه إذا فجرت أوكرانيا عبوة ناسفة إشعاعية، "سيتم تسجيل وجود نظائر مشعة في الهواء بواسطة محطات نظام المراقبة الدولي (MSM) على مسافة تصل إلى 1500 كيلومتر".
ووفقا للعرض المقدم من قبل كيريلوف، ستكون هذه النظائر المشعة موجودة في الغلاف الجوي فوق جزء كبير من أراضي بولندا.
وفي وقت سابق، أعرب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الأحد 23 أكتوبر/تشرين الأول، عن قلقه
لوزراء دفاع كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا، بشأن احتمال استخدام كييف "قنبلة قذرة" (أسلحة نووية منخفضة القوة)، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.