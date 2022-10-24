https://sputnikarabic.ae/20221024/الإدعاء-العام-في-إيران-يصدر-دعوى-جنائية-ضد-315-شخصا-بتهمة-إثارة-الشغب-في-طهران-1069425908.html
الإدعاء العام في إيران يصدر دعوى جنائية ضد 315 شخصا بتهمة إثارة الشغب في طهران
الإدعاء العام في إيران يصدر دعوى جنائية ضد 315 شخصا بتهمة إثارة الشغب في طهران
أصدر الادعاء العام في طهران، اليوم الاثنين، "لوائح اتهام لـ315 شخصا اعتقلوا بسبب أعمال الشغب الأخيرة في البلاد". 24.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-24T16:27+0000
2022-10-24T16:27+0000
2022-10-24T16:27+0000
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/14/1067980681_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_83d4f90e2a790403cee5cc35683d5983.jpg
وأفادت شبكة "إيران بالعربي"، بأن "الادعاء العام في طهران رفع دعوى جنائية بحق 315 شخصا شاركوا في إثارة أعمال الشغب الأخيرة في البلاد في قضية استهداف الأمن القومي الإيراني".وكان نائب وزير الداخلية الإيراني ماجد مراحمادي قال، السبت الماضي، إن "أعمال الشغب" التي أعقبت وفاة الفتاة مهسا أميني، وصلت إلى أيامها الأخيرة".وأضاف: "هناك تجمعات متعددة في بعض الجامعات تتراجع يوميا وأعمال الشغب تمر بأيامها الأخيرة"، متابعا: "الوضع في المحافظات جيد وليس لدينا أعمال شغب أدت إلى اضطراب حضري".وتشهد إيران، منذ الشهر الماضي، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة، متعهدًا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار الأسبوع الماضي، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة.
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/14/1067980681_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_91d92dc83119e7918d3bd50225b96097.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران
الإدعاء العام في إيران يصدر دعوى جنائية ضد 315 شخصا بتهمة إثارة الشغب في طهران
تابعنا عبر
أصدر الادعاء العام في طهران، اليوم الاثنين، "لوائح اتهام لـ315 شخصا اعتقلوا بسبب أعمال الشغب الأخيرة في البلاد".
وأفادت شبكة "إيران بالعربي"، بأن "الادعاء العام في طهران رفع دعوى جنائية بحق 315 شخصا شاركوا في إثارة أعمال الشغب الأخيرة في البلاد في قضية استهداف الأمن القومي الإيراني".
وكان نائب وزير الداخلية الإيراني ماجد مراحمادي قال، السبت الماضي، إن "أعمال الشغب" التي أعقبت وفاة الفتاة مهسا أميني، وصلت إلى أيامها الأخيرة
".
وأضاف: "هناك تجمعات متعددة في بعض الجامعات تتراجع يوميا وأعمال الشغب تمر بأيامها الأخيرة"، متابعا: "الوضع في المحافظات جيد وليس لدينا أعمال شغب أدت إلى اضطراب حضري".
وتشهد إيران، منذ الشهر الماضي، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة، متعهدًا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.
وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار الأسبوع الماضي، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة.