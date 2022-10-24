https://sputnikarabic.ae/20221024/الاتحاد-الأفريقي-ينتقد-مجلس-الأمن-الدولي-والأمم-المتحدة-لنقص-الاتساق-1069419204.html
الاتحاد الأفريقي ينتقد مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة "لنقص الاتساق"
الاتحاد الأفريقي ينتقد مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة "لنقص الاتساق"
أعرب الرئيس السنغالي ماكي سال، الذي يرأس الاتحاد الأفريقي، عن أسفه، اليوم الاثنين، "لنقص الاتساق" من جانب الهيئات الحاكمة في العالم، ودعا إلى إصلاح النظام. 24.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-24T13:55+0000
2022-10-24T13:55+0000
2022-10-24T13:55+0000
العالم
منظمة الأمم المتحدة
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وانتقد سال إخفاقات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى، حيث سرد المشاكل التي تواجه أفريقيا، من الجماعات الإرهابية وتغير المناخ والأزمات الصحية إلى تأثير الأزمة في أوكرانيا وسلسلة الانقلابات في القارة.وقال سال في افتتاح منتدى داكار الدولي السنوي حول السلام والأمن: "عليك أن تعترف بأن الصورة ليست جميلة. الإرهاب الذي ينتشر في القارة ليس فقط شأنا أفريقيا، إنه تهديد عالمي".وأضاف في المنتدى الذي يحمل عنوان "أفريقيا في مواجهة الصدمات الخارجية: الاستقرار وتحديات السيادة"، أن التعددية يجب أن "تخدم مصالح الجميع" وإلا ستواجه "فقدان الشرعية والسلطة".وحذر رئيس الاتحاد الأفريقي من أن "جمود مجلس الأمن في مكافحة الإرهاب في أفريقيا يصاحبه انهيار النظام المتعدد الأطراف"، مضيفا: "في مواجهة الإرهاب أظهرت العمليات الكلاسيكية للأمم المتحدة محدوديتها".وتابع: "نحن بحاجة إلى تغيير عقيدة عمليات حفظ السلام، التي يجب تحديثها لتأخذ في الاعتبار الإرهاب بشكل كامل، بما في ذلك في أفريقيا".
https://sputnikarabic.ae/20221001/رئيس-مفوضية-الاتحاد-الأفريقي-يدين-الانقلاب-العسكري-في-بوركينا-فاسو-1068475429.html
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العالم, منظمة الأمم المتحدة
العالم, منظمة الأمم المتحدة
الاتحاد الأفريقي ينتقد مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة "لنقص الاتساق"
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أعرب الرئيس السنغالي ماكي سال، الذي يرأس الاتحاد الأفريقي، عن أسفه، اليوم الاثنين، "لنقص الاتساق" من جانب الهيئات الحاكمة في العالم، ودعا إلى إصلاح النظام.
وانتقد سال إخفاقات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
ومجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى، حيث سرد المشاكل التي تواجه أفريقيا، من الجماعات الإرهابية وتغير المناخ والأزمات الصحية إلى تأثير الأزمة في أوكرانيا وسلسلة الانقلابات في القارة.
وقال سال في افتتاح منتدى داكار الدولي السنوي حول السلام والأمن: "عليك أن تعترف بأن الصورة ليست جميلة. الإرهاب الذي ينتشر في القارة ليس فقط شأنا أفريقيا، إنه تهديد عالمي".
وأضاف في المنتدى الذي يحمل عنوان "أفريقيا في مواجهة الصدمات الخارجية: الاستقرار وتحديات السيادة"، أن التعددية يجب أن "تخدم مصالح الجميع" وإلا ستواجه "فقدان الشرعية والسلطة".
وحذر رئيس الاتحاد الأفريقي
من أن "جمود مجلس الأمن في مكافحة الإرهاب في أفريقيا يصاحبه انهيار النظام المتعدد الأطراف"، مضيفا: "في مواجهة الإرهاب أظهرت العمليات الكلاسيكية للأمم المتحدة محدوديتها".
وتابع: "نحن بحاجة إلى تغيير عقيدة عمليات حفظ السلام، التي يجب تحديثها لتأخذ في الاعتبار الإرهاب بشكل كامل، بما في ذلك في أفريقيا".