https://sputnikarabic.ae/20221024/البنك-المركزي-البيلاروسي-يتحدث-عن-إمكانية-التعامل-بنظير-سويفت-الصيني-1069411279.html

البنك المركزي البيلاروسي يتحدث عن إمكانية التعامل بنظير "سويفت" الصيني

البنك المركزي البيلاروسي يتحدث عن إمكانية التعامل بنظير "سويفت" الصيني

صرح رئيس البنك المركزي في بيلاروسيا، بافيل كالور، أن مينسك لا تحتاج حاليا إلى الاتصال بالنظير الصيني لنظام تحويل المعلومات بين البنوك SWIFT - CIPS ، لكن هذه... 24.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-24T12:39+0000

2022-10-24T12:39+0000

2022-10-24T12:39+0000

اقتصاد

أخبار بيلاروسيا اليوم

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وقال كالور، بحسب ما نقلت وكالة "بيلتا": "هذه قضية فنية معقدة. لأنه في الحقيقة نظام الدفع المحلي الصيني، يتوسع ببطء إلى نظام عابر للحدود. هذا الاتصال على المدى المتوسط ​، بالطبع، يجب أن يحدث. هذا صحيح. لكن لا يوجد حاجة للاتصال الآن، في الوقت الحالي".وأشار كالور إلى "صعوبة هذه العملية من الناحية الفنية، لأنه من أجل الاتصال بنظام دولة أخرى، من الضروري تلبية المتطلبات الفنية لهذا البلد، خاصة البرمجيات"، وقال : "نعم ، نحن نقوم بهذا العمل"، مضيفا أن ذلك مرتبط الآن بتقديم الدعم لمعاملات التجارة الخارجية.وأكد أن البنوك تعمل حاليا مع الصين بالصيغة المحددة في إطار الممارسات الدولية، مشددا على أنه "من خلال حسابات المراسلة للبنوك. يتم سداد المدفوعات. وكما قلت، فإن حصة المدفوعات باليوان آخذة في الازدياد".يذكر أنه في سبتمبر/أيلول، قال النائب الأول لرئيس وزراء الجمهورية نيكولاي سنوبكوف إن البنوك البيلاروسية ستنضم إلى CIPS، لكنه لم يذكر تواريخ محددة. ووفقا له، فإن أكبر بنك مملوك للدولة البيلاروسية سيكون أول من ينضم إلى هذا النظام، ومن ثم المؤسسات المالية الأخرى.

https://sputnikarabic.ae/20221001/لوكاشينكو-بيلاروسيا-والصين-تعززان-تنسيق-الجهود-في-الاقتصاد-والسياسة-الخارجية-1068469009.html

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