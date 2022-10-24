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جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل شخصين تابعين لـ"داعش" خططا لعمليات إرهابية في بياتيغورسك
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221024/الجيش-الروسي-يبني-خطا-دفاعيا-على-محور-دونباس-1069395309.html
الجيش الروسي يبني خطا دفاعيا على محور دونباس
الجيش الروسي يبني خطا دفاعيا على محور دونباس
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في مناطق دونباس بأن مهندسي القوات الروسية يعملون على تعزيز خط الدفاع في منطقة سفاتوفو كريمينايا. 24.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-24T06:14+0000
2022-10-24T06:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ضابط هندسة في الجيش الروسي إنهم يقومون بنصب حواجز للدبابات حتى لا تتمكن المركبات المدرعة للعدو من قطع الخط الدفاعي.وأضاف قائلا: "نقوم بتركيب حواجز غير قابلة للانفجار على الجزء المقترح من الطريق بالنسبة للعدو. يتم تركيب أهرام خرسانية، فإذا كانت الدبابة تسير في الليل فإنها ستصطدم بها ولن تكون قادرة على المضي قدما".وتابع: "بعد تركيب الهياكل الخرسانية سيتم إغلاق هذا الجزء من الطريق بالإضافة إلى القنافذ المضادة للدبابات لمنعه من التقدم في حال انسحاب القوات الروسية".وأشار المحاور، إلى أنه بعد إعادة تجميع القوات باتجاه خاركوف، بدأ الاهتمام أكثر بالهياكل الهندسية على خط المواجهة، حيث يعمل المهندسون الآن بشكل أساسي، مؤكدا على أنه هناك المزيد من المهام. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إعادة تجميع القوات من بالاكليا وإيزيوم باتجاه دونيتسك من أجل تحقيق الأهداف المعلنة للعملية الخاصة لتحرير دونباس.
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الجيش الروسي يبني خطا دفاعيا على محور دونباس

06:14 GMT 24.10.2022 (تم التحديث: 06:17 GMT 24.10.2022)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك.
جنود جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في مناطق دونباس بأن مهندسي القوات الروسية يعملون على تعزيز خط الدفاع في منطقة سفاتوفو كريمينايا.
وقال ضابط هندسة في الجيش الروسي إنهم يقومون بنصب حواجز للدبابات حتى لا تتمكن المركبات المدرعة للعدو من قطع الخط الدفاعي.
وأضاف قائلا: "نقوم بتركيب حواجز غير قابلة للانفجار على الجزء المقترح من الطريق بالنسبة للعدو. يتم تركيب أهرام خرسانية، فإذا كانت الدبابة تسير في الليل فإنها ستصطدم بها ولن تكون قادرة على المضي قدما".
وتابع: "بعد تركيب الهياكل الخرسانية سيتم إغلاق هذا الجزء من الطريق بالإضافة إلى القنافذ المضادة للدبابات لمنعه من التقدم في حال انسحاب القوات الروسية".
وأشار المحاور، إلى أنه بعد إعادة تجميع القوات باتجاه خاركوف، بدأ الاهتمام أكثر بالهياكل الهندسية على خط المواجهة، حيث يعمل المهندسون الآن بشكل أساسي، مؤكدا على أنه هناك المزيد من المهام.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إعادة تجميع القوات من بالاكليا وإيزيوم باتجاه دونيتسك من أجل تحقيق الأهداف المعلنة للعملية الخاصة لتحرير دونباس.
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