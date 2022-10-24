https://sputnikarabic.ae/20221024/الجيش-الروسي-يبني-خطا-دفاعيا-على-محور-دونباس-1069395309.html
الجيش الروسي يبني خطا دفاعيا على محور دونباس
الجيش الروسي يبني خطا دفاعيا على محور دونباس
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في مناطق دونباس بأن مهندسي القوات الروسية يعملون على تعزيز خط الدفاع في منطقة سفاتوفو كريمينايا. 24.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-24T06:14+0000
2022-10-24T06:14+0000
2022-10-24T06:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ضابط هندسة في الجيش الروسي إنهم يقومون بنصب حواجز للدبابات حتى لا تتمكن المركبات المدرعة للعدو من قطع الخط الدفاعي.وأضاف قائلا: "نقوم بتركيب حواجز غير قابلة للانفجار على الجزء المقترح من الطريق بالنسبة للعدو. يتم تركيب أهرام خرسانية، فإذا كانت الدبابة تسير في الليل فإنها ستصطدم بها ولن تكون قادرة على المضي قدما".وتابع: "بعد تركيب الهياكل الخرسانية سيتم إغلاق هذا الجزء من الطريق بالإضافة إلى القنافذ المضادة للدبابات لمنعه من التقدم في حال انسحاب القوات الروسية".وأشار المحاور، إلى أنه بعد إعادة تجميع القوات باتجاه خاركوف، بدأ الاهتمام أكثر بالهياكل الهندسية على خط المواجهة، حيث يعمل المهندسون الآن بشكل أساسي، مؤكدا على أنه هناك المزيد من المهام. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إعادة تجميع القوات من بالاكليا وإيزيوم باتجاه دونيتسك من أجل تحقيق الأهداف المعلنة للعملية الخاصة لتحرير دونباس.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الجيش الروسي يبني خطا دفاعيا على محور دونباس
06:14 GMT 24.10.2022 (تم التحديث: 06:17 GMT 24.10.2022) تابعنا عبر
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في مناطق دونباس بأن مهندسي القوات الروسية يعملون على تعزيز خط الدفاع في منطقة سفاتوفو كريمينايا.
وقال ضابط هندسة في الجيش الروسي إنهم يقومون بنصب حواجز للدبابات حتى لا تتمكن المركبات المدرعة للعدو من قطع الخط الدفاعي.
وأضاف قائلا: "نقوم بتركيب حواجز غير قابلة للانفجار على الجزء المقترح من الطريق بالنسبة للعدو. يتم تركيب أهرام خرسانية، فإذا كانت الدبابة تسير في الليل فإنها ستصطدم بها ولن تكون قادرة على المضي قدما".
وتابع: "بعد تركيب الهياكل الخرسانية سيتم إغلاق هذا الجزء من الطريق بالإضافة إلى القنافذ المضادة للدبابات لمنعه من التقدم في حال انسحاب القوات الروسية".
وأشار المحاور، إلى أنه بعد إعادة تجميع القوات باتجاه خاركوف، بدأ الاهتمام أكثر بالهياكل الهندسية على خط المواجهة، حيث يعمل المهندسون الآن بشكل أساسي، مؤكدا على أنه هناك المزيد من المهام.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية
عن إعادة تجميع القوات من بالاكليا وإيزيوم باتجاه دونيتسك من أجل تحقيق الأهداف المعلنة للعملية الخاصة لتحرير دونباس.