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الجيش الروسي يعلن القضاء على 20 عسكريا وتدمير عربات قتالية خلال محاولة تقدم على محور كراسني ليمان
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221024/الجيش-الروسي-يعلن-القضاء-على-20-عسكريا-وتدمير-عربات-قتالية-خلال-محاولة-تقدم-على-محور-كراسني-ليمان-1069404611.html
الجيش الروسي يعلن القضاء على 20 عسكريا وتدمير عربات قتالية خلال محاولة تقدم على محور كراسني ليمان
الجيش الروسي يعلن القضاء على 20 عسكريا وتدمير عربات قتالية خلال محاولة تقدم على محور كراسني ليمان
الجيش الروسي يعلن القضاء على 20 عسكريا وتدمير عربات قتالية خلال محاولة تقدم على محور كراسنوليمان 24.10.2022, سبوتنيك عربي
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الجيش الروسي يعلن القضاء على 20 عسكريا وتدمير عربات قتالية خلال محاولة تقدم على محور كراسني ليمان
09:58 GMT 24.10.2022
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الجيش الروسي يعلن القضاء على 20 عسكريا وتدمير عربات قتالية خلال محاولة تقدم على محور كراسنوليمان
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