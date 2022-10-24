https://sputnikarabic.ae/20221024/الدفاع-الروسية-تؤكد-أن-أساليب-استخدام-القنبلة-القذرة-نفذت-سابقا-في-سوريا--1069408701.html

الدفاع الروسية تؤكد أن أساليب استخدام "القنبلة القذرة" نفذت سابقا في سوريا

الدفاع الروسية تؤكد أن أساليب استخدام "القنبلة القذرة" نفذت سابقا في سوريا

أكد قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في الجيش الروسي، إيغور كيريلوف، أن الاستفزاز الذي يحضر له نظام كييف، قد تم استخدامه بالفعل في سوريا في... 24.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-24T11:46+0000

2022-10-24T11:46+0000

2022-10-24T11:47+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال كيريلوف في إفادة صحفية: "تجدر الإشارة إلى أن تقنيات حرب معلومات مماثلة قد استخدمت بالفعل من قبل الغرب في سوريا، عندما صورت (الخوذ البيضاء) مقاطع فيديو دعائية هناك حول استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل القوات الحكومية".وذكّر كيريلوف بأحد المشاهد الأكثر شهرة وانتشارا، وهو مشهد الاستفزاز الذي نظمته المنظمة غير الحكومية (الخوذ البيضاء) في 4 أبريل/نيسان عام 2017 في مدينة خان شيخون السورية.وأوضح كيريلوف أن الأمريكيين يستخدمون هذه الاستفزازات كذريعة، دون انتظار بدء التحقيق، أو قرار من مجلس الأمن الدولي، بل شنوا هجوما صاروخيا على قاعدة الشعيرات الجوية في سوريا، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي.وقال: "من المحتمل جدا أن يتم استخدام سيناريو مماثل في هذه الحالة أيضا".وبدوره، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن اتهامات موسكو لكييف بالتحضير لاستخدام "القنبلة القذرة" ليست نابعة من فراغ وهي مستندة على أدلة.وجاءت تصريحات لافروف خلال محادثاته مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي، وقال: "سنكمل بالتأكيد في قضية القنبلة القذرة حتى النهاية لدينا مصلحة كبيرة في منع مثل هذا الاستفزاز الرهيب، وما يقوله شركاؤنا الغربيون علنًا من خلال التورط في دعم المتهور لزيلينسكي ونظامه".وفي وقت سابق، أعرب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الأحد 23 أكتوبر/تشرين الأول، عن قلقه لوزراء دفاع كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا، بشأن احتمال استخدام كييف "قنبلة قذرة" (أسلحة نووية منخفضة القوة)، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20221024/لافروف-يعتبر-اتهامات-موسكو-لكييف-بالتحضير-لاستخدام-القنبلة-القذرة-ليست-نابعة-من-فراغ-1069405736.html

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