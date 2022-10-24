https://sputnikarabic.ae/20221024/الدفاع-الروسية-تحذر-من-أن-النظائر-المشعة-لاستفزاز-القنبلة-القذرة-تصل-لـ1500-كيلومتر-وتغطي-بولندا--1069409361.html

الدفاع الروسية تحذر من أن النظائر المشعة لاستفزاز "القنبلة القذرة" تصل لـ1500 كيلومتر وتغطي بولندا

الدفاع الروسية تحذر من أن النظائر المشعة لاستفزاز "القنبلة القذرة" تصل لـ1500 كيلومتر وتغطي بولندا

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، النتائج المحتملة لتنفيذ نظام كييف استفزازا باستخدام القنبلة القذرة، مبينة أن مثل هذا الحدث الاستفزازي سيؤدي إلى... 24.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-24T12:08+0000

2022-10-24T12:08+0000

2022-10-24T12:08+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، إيغور كيريلوف، في إفادة صحفية، إنه عندما تفجر أوكرانيا "قنبلة قذرة"، ستنتشر النظائر المشعة في الغلاف الجوي إلى مدى يصل إلى 1500 كيلومتر ويمكن أن تغطي بولندا.وبين كيريلوف أنه إذا فجرت أوكرانيا عبوة ناسفة إشعاعية، "سيتم تسجيل وجود نظائر مشعة في الهواء بواسطة محطات نظام المراقبة الدولي (MSM) على مسافة تصل إلى 1500 كيلومتر".وأشار كيريلوف إلى أن هذه الأسليب استخدمت سابقا في سوريا من قبل ما يسمى بـ"الخوذ البيضاء"، وقال: وذكّر كيريلوف بأحد المشاهد الأكثر شهرة وانتشارا، وهو مشهد الاستفزاز الذي نظمته المنظمة غير الحكومية (الخوذ البيضاء) في 4 أبريل/نيسان عام 2017 في مدينة خان شيخون السورية.وأوضح كيريلوف أن الأمريكيين يستخدمون هذه الاستفزازات كذريعة، دون انتظار بدء التحقيق، أو قرار من مجلس الأمن الدولي، بل شنوا هجوما صاروخيا على قاعدة الشعيرات الجوية في سوريا، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي.وفي وقت سابق، أعرب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الأحد 23 أكتوبر/تشرين الأول، عن قلقه لوزراء دفاع كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا، بشأن احتمال استخدام كييف "قنبلة قذرة" (أسلحة نووية منخفضة القوة)، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20221024/الدفاع-الروسية-تؤكد-أن-أساليب-استخدام-القنبلة-القذرة-نفذت-سابقا-في-سوريا--1069408701.html

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