https://sputnikarabic.ae/20221024/الربع-الثالث-من-2022-شهد-زيادة-في-عدد-هجمات-حجب-الخدمات-حول-العالم-بنسبة-90-1069408271.html
الربع الثالث من 2022 شهد زيادة في عدد هجمات "حجب الخدمات" حول العالم بنسبة 90%
الربع الثالث من 2022 شهد زيادة في عدد هجمات "حجب الخدمات" حول العالم بنسبة 90%
كشفت دراسة جديدة أن عدد هجمات "حجب الخدمات" زاد في جميع أنحاء العالم بنسبة 90 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع... 24.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-24T11:31+0000
2022-10-24T11:31+0000
2022-10-24T11:31+0000
مجتمع
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موسكو - سبوتنيك. ووفقا لدراسة أجرتها شركة "ستورم وول" لأمن تكنولوجيا المعلومات الروسية، فقد "ارتفع عدد هجمات "حجب الخدمات" التي تم إجراؤها في الربع الثالث من عام 2022 بنسبة 90 في المئة، مقارنة بالربع الثالث من عام 2021".وتابعت: "كما زادت مدة هجمات "حجب الخدمات" في جميع أنحاء العالم، إذ تمت في الربع الثالث من 2022 بنسبة 60 في المئة، مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي".وأشارت شركة "ستورم وول" في دراستها إلى أن الاتصالات السلكية واللاسلكية والترفيه والتمويل وتجارة التجزئة عبر الإنترنت تعد من بين المجالات التي تعرضت في الغالب لهجمات "حجب الخدمات".وحذرت من أن شركات الاتصالات والترفيه على وجه التحديد أصبحت أكثر عرضة لمجرمي الإنترنت، خاصة مع زيادة الإقبال عليها بشكل كبير خلال جائحة فيروس "كورونا" المستجد، ولجأ العديد من الناس للعمل عن بُعد وفي المنزل، واستخدام تقنيات الإنترنت في كثير من الأحيان.
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مجتمع, منوعات
الربع الثالث من 2022 شهد زيادة في عدد هجمات "حجب الخدمات" حول العالم بنسبة 90%
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كشفت دراسة جديدة أن عدد هجمات "حجب الخدمات" زاد في جميع أنحاء العالم بنسبة 90 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع زيادة مدة الهجمات أيضا بمقدار 60 في المئة.
موسكو - سبوتنيك. ووفقا لدراسة أجرتها شركة "ستورم وول" لأمن تكنولوجيا المعلومات الروسية، فقد "ارتفع عدد هجمات "حجب الخدمات" التي تم إجراؤها في الربع الثالث من عام 2022 بنسبة 90 في المئة، مقارنة بالربع الثالث من عام 2021".
وتابعت: "كما زادت مدة هجمات "حجب الخدمات" في جميع أنحاء العالم، إذ تمت في الربع الثالث من 2022 بنسبة 60 في المئة، مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي".
وأشارت شركة "ستورم وول" في دراستها إلى أن الاتصالات السلكية واللاسلكية والترفيه والتمويل وتجارة التجزئة عبر الإنترنت تعد من بين المجالات التي تعرضت في الغالب لهجمات "حجب الخدمات".
وحذرت من أن شركات الاتصالات والترفيه على وجه التحديد أصبحت أكثر عرضة لمجرمي الإنترنت، خاصة مع زيادة الإقبال عليها بشكل كبير خلال جائحة فيروس "كورونا" المستجد، ولجأ العديد من الناس للعمل عن بُعد وفي المنزل، واستخدام تقنيات الإنترنت في كثير من الأحيان.