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السعودية تعلن رصد متحور جديد من "أوميكرون"
السعودية تعلن رصد متحور جديد من "أوميكرون"
أعلنت هيئة الصحة العامة في السعودية (وقاية)، اليوم الاثنين، رصد المتحور الفرعي "XBB"، من متحور فيروس كورونا "أوميكرون"، في عدد محدود من العينات الإيجابية. 24.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-24T19:11+0000
2022-10-24T19:11+0000
أخبار السعودية اليوم
فيروس كورونا
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وأشارت الهيئة، في بيان لها، إلى استمرارها في رصد متحورات الفيروس المسبب لـ"كوفيد-19"، موضحة أن "المتحورات الفرعية لـ"أوميكرون BA5 وBA2" هي السائدة بنسبة تتجاوز 75% من العينات الإيجابية، وأنه تم رصد متحور "XBB" في عدد محدود من العينات الإيجابية".وأضافت "وقاية" أن "حالات الإصابة بالأمراض التنفسية والإنفلونزا الموسمية، وكذلك "كوفيد19"، تنشط مع دخول فصل الشتاء وتختلف شدة ضراوتها من شخص لآخر حسب المناعة، متوقعة "ازدياد هذه الحالات خلال الفترة القادمة، وأن الجميع معرض لخطر الإصابة خصوصا ممن لم يتلقوا اللقاح".وشددت هيئة الصحة العامة على "أهمية استكمال جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا والجرعات التنشيطية المستحقة، والجرعة الموسمية من لقاح الإنفلونزا، وخصوصا لمن لديهم عوامل خطورة للإصابة بالمضاعفات".وأعلنت المملكة العربية السعودية، في أغسطس/ آب الماضي، "رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة في مكة بعد عامين على وضعها للحماية من فيروس كورونا".ونقلت رئاسة شؤون الحرمين عن رئيسها، عبد الرحمن السديد، أنه تم "إزالة الحواجز الوقائية تزامنا مع بدء موسم العمرة"، موجهًا الشكر والتقدير للعاهل السعودي الملك سلمان، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على ما يوليانه من عناية واهتمام ودعم للحرمين الشريفين.يذكر أن السعودية كانت قد وضعت حواجز وقائية حول الكعبة للوقاية من فيروس كورونا، في منتصف عام 2020.
https://sputnikarabic.ae/20220709/السعودية-تسجل-أعلى-معدل-إصابات-بفيروس-كورونا-منذ-3-أشهر-1064908935.html
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أخبار السعودية اليوم, فيروس كورونا
أخبار السعودية اليوم, فيروس كورونا

السعودية تعلن رصد متحور جديد من "أوميكرون"

19:11 GMT 24.10.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINEمستشفى في السعودية - كورونا
مستشفى في السعودية - كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
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أعلنت هيئة الصحة العامة في السعودية (وقاية)، اليوم الاثنين، رصد المتحور الفرعي "XBB"، من متحور فيروس كورونا "أوميكرون"، في عدد محدود من العينات الإيجابية.
وأشارت الهيئة، في بيان لها، إلى استمرارها في رصد متحورات الفيروس المسبب لـ"كوفيد-19"، موضحة أن "المتحورات الفرعية لـ"أوميكرون BA5 وBA2" هي السائدة بنسبة تتجاوز 75% من العينات الإيجابية، وأنه تم رصد متحور "XBB" في عدد محدود من العينات الإيجابية".
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وأضافت "وقاية" أن "حالات الإصابة بالأمراض التنفسية والإنفلونزا الموسمية، وكذلك "كوفيد19"، تنشط مع دخول فصل الشتاء وتختلف شدة ضراوتها من شخص لآخر حسب المناعة، متوقعة "ازدياد هذه الحالات خلال الفترة القادمة، وأن الجميع معرض لخطر الإصابة خصوصا ممن لم يتلقوا اللقاح".
وشددت هيئة الصحة العامة على "أهمية استكمال جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا والجرعات التنشيطية المستحقة، والجرعة الموسمية من لقاح الإنفلونزا، وخصوصا لمن لديهم عوامل خطورة للإصابة بالمضاعفات".
وأعلنت المملكة العربية السعودية، في أغسطس/ آب الماضي، "رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة في مكة بعد عامين على وضعها للحماية من فيروس كورونا".
ونقلت رئاسة شؤون الحرمين عن رئيسها، عبد الرحمن السديد، أنه تم "إزالة الحواجز الوقائية تزامنا مع بدء موسم العمرة"، موجهًا الشكر والتقدير للعاهل السعودي الملك سلمان، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على ما يوليانه من عناية واهتمام ودعم للحرمين الشريفين.
يذكر أن السعودية كانت قد وضعت حواجز وقائية حول الكعبة للوقاية من فيروس كورونا، في منتصف عام 2020.
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