https://sputnikarabic.ae/20221024/السعودية-تعلن-رصد-متحور-جديد-من-أوميكرون-1069428763.html

السعودية تعلن رصد متحور جديد من "أوميكرون"

السعودية تعلن رصد متحور جديد من "أوميكرون"

أعلنت هيئة الصحة العامة في السعودية (وقاية)، اليوم الاثنين، رصد المتحور الفرعي "XBB"، من متحور فيروس كورونا "أوميكرون"، في عدد محدود من العينات الإيجابية. 24.10.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار السعودية اليوم

فيروس كورونا

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وأشارت الهيئة، في بيان لها، إلى استمرارها في رصد متحورات الفيروس المسبب لـ"كوفيد-19"، موضحة أن "المتحورات الفرعية لـ"أوميكرون BA5 وBA2" هي السائدة بنسبة تتجاوز 75% من العينات الإيجابية، وأنه تم رصد متحور "XBB" في عدد محدود من العينات الإيجابية".وأضافت "وقاية" أن "حالات الإصابة بالأمراض التنفسية والإنفلونزا الموسمية، وكذلك "كوفيد19"، تنشط مع دخول فصل الشتاء وتختلف شدة ضراوتها من شخص لآخر حسب المناعة، متوقعة "ازدياد هذه الحالات خلال الفترة القادمة، وأن الجميع معرض لخطر الإصابة خصوصا ممن لم يتلقوا اللقاح".وشددت هيئة الصحة العامة على "أهمية استكمال جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا والجرعات التنشيطية المستحقة، والجرعة الموسمية من لقاح الإنفلونزا، وخصوصا لمن لديهم عوامل خطورة للإصابة بالمضاعفات".وأعلنت المملكة العربية السعودية، في أغسطس/ آب الماضي، "رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة في مكة بعد عامين على وضعها للحماية من فيروس كورونا".ونقلت رئاسة شؤون الحرمين عن رئيسها، عبد الرحمن السديد، أنه تم "إزالة الحواجز الوقائية تزامنا مع بدء موسم العمرة"، موجهًا الشكر والتقدير للعاهل السعودي الملك سلمان، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على ما يوليانه من عناية واهتمام ودعم للحرمين الشريفين.يذكر أن السعودية كانت قد وضعت حواجز وقائية حول الكعبة للوقاية من فيروس كورونا، في منتصف عام 2020.

https://sputnikarabic.ae/20220709/السعودية-تسجل-أعلى-معدل-إصابات-بفيروس-كورونا-منذ-3-أشهر-1064908935.html

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أخبار السعودية اليوم, فيروس كورونا